یو اے ای سواٹ چیلنج 2026، پاکستانی ایس ایس یو سواٹ ٹیم نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا

عالمی سطح کے اس مشکل ترین ٹیکٹیکل مقابلے میں 52 ممالک کی 118 سواٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں

اسٹاف رپورٹر February 08, 2026
کراچی:

یو اے ای سواٹ چیلنج 2026 کے دوسرے روز سندھ پولیس کی اسپیشل سیکیورٹی یونٹ (ایس ایس یو) سواٹ ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوسٹیج ریسکیو ایونٹ میں اپنے روایتی حریف بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔

ترجمان ایس ایس یو کے مطابق پاکستانی ٹیم نے چیلنج محض ایک منٹ 15 سیکنڈز میں مکمل کر کے واضح برتری حاصل کی، جبکہ بھارتی نیشنل سکیورٹی گارڈ (این ایس جی) کی ٹیم نے یہی مقابلہ ایک منٹ 29 سیکنڈز میں مکمل کیا۔

ایس ایس یو سواٹ ٹیم کی اس نمایاں کامیابی پر ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد نے ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت، رفتار اور ٹیم ورک کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے۔

ترجمان کے مطابق یو اے ای سواٹ چیلنج 2026 دبئی پولیس کے زیرِ اہتمام منعقد ہو رہا ہے جو 11 فروری تک جاری رہے گا۔

عالمی سطح کے اس مشکل ترین ٹیکٹیکل مقابلے میں 52 ممالک کی 118 سواٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔

پاکستان کی نمائندگی اس عالمی ایونٹ میں سندھ پولیس کی ایس ایس یو کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کی ٹیم بھی کر رہی ہے۔ یو اے ای سواٹ چیلنج کو دنیا کے مشکل ترین اور باوقار ٹیکٹیکل مقابلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
