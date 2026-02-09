کراچی، رینجرز اور ایس آئی یو کی بڑی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 ملزمان گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں سندھ رینجرز اور اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) پولیس نے پرانا گولیمار کے علاقے میں بھتہ خوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو زخمیوں سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، اس دوران ملزمان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔
مقابلے کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جبکہ مزید دو کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔
چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزمان کی شناخت عبدالحق اور راشد کے ناموں سے ہوئی ہے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان علاقے میں بھتہ خوری اور منشیات فروشی میں ملوث تھے۔