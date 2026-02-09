ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: اٹلی کے کپتان انجری کے باعث اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچ سے باہر

میچ کے بعد ان کا مزید تفصیلی معائنہ کیا جائے گا تاکہ انجری کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا سکے، ٹیم مینجمنٹ

اسپورٹس ڈیسک February 09, 2026
اٹلی کے کپتان وین میڈسن اسکاٹ لینڈ کے خلاف جاری میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق میچ کے دوران کندھے کی انجری کے بعد انہیں فوری طور پر میدان چھوڑنا پڑا۔

ٹیم مینجمنٹ کے مطابق وین میڈسن اب اس میچ میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق ان کے کندھا ’ڈس لوکیٹ‘ ہوگیا ہے، جس کے باعث انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔

ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ میچ کے بعد ان کا مزید تفصیلی معائنہ کیا جائے گا تاکہ انجری کی نوعیت اور صحت یابی کے دورانیے کا اندازہ لگایا جا سکے۔

اٹلی کی ٹیم کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وین میڈسن نہ صرف تجربہ کار کھلاڑی ہیں بلکہ ٹیم کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔

ان کی غیر موجودگی میں ٹیم کو دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔

واضح رہے کہ اٹلی کا یہ کسی بھی آئی سی سی میگا ایونٹ میں پہلا میچ ہے۔

اٹلی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔
