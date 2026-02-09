لاہور اور اوکاڑہ سے ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

گرفتار ملزمان میں لیاقت علی، نعیم اور محمد امان اللہ شامل ہیں، ایف آئی اے

عامر نوید چوہدری February 09, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث دو اشتہاریوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزمان میں لیاقت علی، نعیم اور محمد امان اللہ شامل ہیں، ملزمان کو لاہور اور اوکاڑہ سے گرفتار کیا گیا۔

ملزم لیاقت علی نے شہری کو نیوزی لینڈ کے ورک ویزہ کا جھانسہ دے کر 1 کروڑ 39 لاکھ روپے ہتھیائے جبکہ ملزم نعیم نے شہری کو کینیڈا ملازمت ویزہ کا جھانسہ دے کر 25 لاکھ روپے بٹورے۔

ملزم محمد امان اللہ نے شہری کو سعودی عرب کا ملازمت ویزہ دلانے کے نام پر 3 لاکھ روپے ہڑپ کرلیے، تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، پولیس وردی میں گھومنے والا جعلی افسر گرفتار، شاپر سے سرکاری راز برآمد

Express News

کراچی، ملیر سٹی پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا، 2 کلو سے زائد آئس برآمد

Express News

جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر زیمبیا سے ڈی پورٹ 3 افراد گرفتار

Express News

کراچی، ناگن چورنگی کے قریب مزدا ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی، شہر میں دو پولیس مقابلے، دو زخمیوں سمیت 3 ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی؛ کورنگی میں عوامی تشدد سے مبینہ ڈاکو ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو