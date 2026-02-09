لاہور اور اوکاڑہ سے ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

لاہور:
ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث دو اشتہاریوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
گرفتار ملزمان میں لیاقت علی، نعیم اور محمد امان اللہ شامل ہیں، ملزمان کو لاہور اور اوکاڑہ سے گرفتار کیا گیا۔
ملزم لیاقت علی نے شہری کو نیوزی لینڈ کے ورک ویزہ کا جھانسہ دے کر 1 کروڑ 39 لاکھ روپے ہتھیائے جبکہ ملزم نعیم نے شہری کو کینیڈا ملازمت ویزہ کا جھانسہ دے کر 25 لاکھ روپے بٹورے۔
ملزم محمد امان اللہ نے شہری کو سعودی عرب کا ملازمت ویزہ دلانے کے نام پر 3 لاکھ روپے ہڑپ کرلیے، تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔