مغربی سسٹم ملک میں داخل، کراچی میں بارش کا کتنا امکان؟

کراچی میں منگل کو موسم ابرآلود جبکہ صبح کے وقت دھند چھانے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات

آفتاب خان February 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ملک کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کرنے والا مغربی سسٹم شمالی حصوں کی طرف بڑھا رہا ہے۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق مغربی لہر ملک کے مغربی حصوں کو متاثر کر رہی ہے۔

نئے مغربی سسٹم کے باعث بلوچستان میں ممکنہ بارش اور برفباری کے اثرات کراچی پر غیر معمولی طور پر نمودار نہیں ہوں گے تاہم موجودہ درجہ حرارت میں کبھی کبھار ایک تا دو ڈگری کمی ہو سکتی ہے۔

کراچی میں رواں اور اگلے ماہ سردی کا کوئی نیا سلسلہ متوقع نہیں ہے جبکہ اگلے ایک تا ڈیڑھ ماہ دن میں حدت اور صبح و رات میں خنکی محسوس کی جا سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کراچی کا موسم حالیہ طرز پر ریکارڈ ہو سکتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں مغربی سلسلے کے تحت بارش کا امکان

سسٹم کے زیر اثر سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے جبکہ کراچی میں آج مطلع جزوی ابرآلود اور بونداباندی ہونے کی توقع ہے۔

کراچی میں منگل کو موسم ابرآلود جبکہ صبح کے وقت دھند چھانے کا امکان ہے۔

شہر میں اگلے 2 روز کے دوران کم سے کم پارہ 17 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے جبکہ شمال مشرقی اور جنوب مغربی (سمندری) ہوائیں چل سکتی ہیں۔

صوبے کے بیشتر علاقوں میں سرد رات کے ساتھ موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو