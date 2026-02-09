ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاک بھارت میچ سے متعلق فیصلہ کب ہوگا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی

اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع ہے

اسپورٹس ڈیسک February 09, 2026
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ سے متعلق آج کسی پیشرفت کا امکان نہیں ہے۔

میڈیا ذرائع کے مطابق گزشتہ روز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی)، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے درمیان پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے حوالے سے مذاکرات ہوئے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔

اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع ہے جس کے بعد بھارت کے خلاف کھیلنے یا نہ کھیلنے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔

بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ آئی سی سی نے پاکستان کو بھارت کے خلاف میچ کے حوالے سے آج یعنی 9 فروری تک فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔

تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ سے متعلق آج کسی پیشرفت کا امکان نہیں ہے، اس حوالے سے حتمی فیصلہ ممکنہ طور پر 12 فروری کو ہوگا۔

واضح رہے کہ بنگلادیش کے ساتھ آئی سی سی کے ناروا سلوک کے بعد پی سی بی نے حکومت پاکستان کی ہدایت پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے اور بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔
