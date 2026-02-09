کراچی: ٹریفک حادثات میں ضعیف خاتون اور نجی بینک کا منیجر جاں بحق

دونوں حادثات کے ذمہ دار ڈرائیورز موقع سے فرار ہوگئے

اسٹاف رپورٹر February 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر میں مختلف ٹریفک حادثات میں ضعیف خاتون اور نجی بینک کا منیجر جاں بحق ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق پیر کی صبح گڈاپ سٹی تھانے کے علاقے سپر ہائی وے بقائی پل چشتیہ ہوٹل کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کیلئے ایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔

متوفی کی شناخت 42 سالہ رمیزاختر حسین ولد اختر حسین کے نام سے کی گئی متوفی شخص مکان نمبر آر باسٹھ  سیکٹر زیڈ 6 گلشن معمار کا رہائشی اورملیر کینٹ کے قریب واقع نجی بینک کا منیجرتھا۔

ایس ایچ او گڈاپ سٹی سرفراز جتوئی کے مطابق متوفی شخص کو نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری تھی، موٹر سائیکل کو ٹکر لگی تو رمیز اختر سڑک پر گر گیا اسی دوران عقب سے آتی دوسری گاڑی نے رمیز اختر کو کچل دیا۔

حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور موقع سے فرار ہوگئے، پولیس کے مطابق حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اورعینی شاہدین کے بیان حاصل کر رہے ہیں، حادثے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے۔

ادھر کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے علاقے کورنگی ویٹا چورنگی اٹک پمپ کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہ گیر ضعیف خاتون جاں بحق ہوگئی جن کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفیہ خاتون کی شناخت 70 سالہ عائشہ زوجہ سرفراز کے نام سے کی گئی۔

 ایس ایچ او ناصرمحمود کے مطابق متوفیہ خاتون نشے کی عادی تھی اورسڑک کنارے فٹ  پاتھ پر سورہی تھی کہ تیز رفتار نامعلوم گاڑی خاتون پر چڑھ گئی جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر جاں بحق ہوگئی جبکہ گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو