پاکستان، بنگلادیش اور آئی سی سی کی میٹنگ کے اہم نکات منظر عام پر آگئے

میٹنگ میں پاکستان نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تاہم بنگلادیش کے لیے بھرپور آواز اٹھائی، ذرائع

محمد یوسف انجم February 09, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے معاملات پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کو آئی سی سی کے جوابی ردعمل کا انتظار ہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان بھارت میچ کے لیے لاہور کی میٹنگ کے بعد آئی سی سی کا جواب اہمیت اختیار کرگیا ہے۔

معاملات کے حل کے لیے پاکستان اور بنگلادیشی حکام نے بال آئی سی سی کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔

ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ میٹنگ منٹس آئی سی سی چیئرمین جے شاہ  اور چیف ایگزیکٹو سنجو گپتا سے شئیر کریں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ورلڈکپ ایشو پر بریک تھرو آئی سی سی کے جواب سے مشروط ہے۔

پاکستان نے آئی سی سی اور بنگلادیش کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے۔ میٹنگ میں پاکستان نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بنگلادیش کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔

محسن نقوی نے بنگلادیش کو کرکٹ میں برابری کا حصہ دار بنانے کی بات کی اور بھارتی  ٹیم کا دورہ بنگلادیش ستمبر میں یقینی بنانے پر زور دیا۔

پاکستان کا مطالبہ تھا کہ بنگلادیش کو ورلڈکپ کی آمدنی سے پورا حصہ دیا جائے اور آئی سی سی بنگلادیش کرکٹ ٹیم اور شائقین سے معذرت کرے۔

پاکستان نے مزید مطالبہ کیا کہ بنگلادیش کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ چیمپئن شپ میچز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور بنگلادیش کو کسی آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی دے کر زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔

میٹنگ میں آئی سی سی سے ضمانے مانگی گئی کہ حکومتی فیصلے پر کسی بھی بورڈ ممبر کو بنگلادیش کی طرح ورلڈکپ سے باہر نہیں کیا جائے  گا اور کھیل میں بھارتی اجارہ درای کا خاتمہ  ہونا چاہیے۔

آئی سی سی میں بڑھتے بھارتی اثر و رسوخ  کی جگہ میرٹ پر فیصلوں کو یقینی بنایا جائے۔ بھارت کو  جینٹلمین گیم کی روایات اور اصولوں پر مکمل عمل کرنے کا پابند بنایا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کے بعد یو اے ای کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ پر نظرثانی کی درخواست

Express News

سابق کھلاڑی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام میں گرفتار

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی کا ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

Express News

سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر بریٹ لی دبئی منتقل کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو