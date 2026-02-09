بابر اعظم اپنی ٹائمنگ اور پاور کھوچکے ہیں، رکی پونٹنگ

پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بابر اعظم کی بہترین کارکردگی کی اشد ضرورت ہے، رکی پونٹنگ

اسپورٹس ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم کی حالیہ غیر مستقل کارکردگی پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

آئی سی سی کے شو ’دی آئی سی سی ری ویو‘ میں رکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ اگرچہ بابر نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے آخری میچ میں ناقابلِ شکست نصف سنچری اسکور کی تاہم ان کی بیٹنگ میں وہ روانی نظر نہیں آرہی جو ماضی میں ان کی پہچان تھی۔

رکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ بابر اعظم کریز پر اپنی ٹائمنگ اور پاور کچھ حد تک کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اننگز کے درمیانی اوورز میں ٹیم کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے۔

انہوں نے کہا نیدرلینڈز کے خلاف بابر اعظم کی اننگز سے متعلق کہا کہ ’اگر آپ 18 گیندوں پر 15 رنز بنا رہے ہیں، تو آپ صرف اپنے آپ پر دباؤ نہیں ڈال رہے بلکہ آپ دوسرے سرے پر موجود اپنے ساتھی پر دباؤ ڈال رہے ہیں‘۔

پونٹنگ نے کہا کہ بابر کو اننگز کے آغاز میں ہی باؤنڈریز لگانی چاہئیں تاکہ ٹیم کا مومینٹم برقرار رہے۔

انہوں نے بابر کو نمبر چار پر کھلانے کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا اور تجویز دی کہ انہیں دوبارہ نمبر تین پر بھیجا جانا چاہیے۔

پونٹنگ کے مطابق پاور پلے میں کم فیلڈرز ہونے کی وجہ سے بابر کو اعتماد حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ان کے بعد آنے والے بلے باز درمیانی اوورز میں زیادہ جارحانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بابر اعظم کی بہترین کارکردگی کی اشد ضرورت ہے اور ٹیم مینجمنٹ کو ان کے کردار کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

پرویز مشروف کی نواسی کی شادی میں ماہرہ خان اور شہریار منور کی ڈانس ویڈیو وائرل

 Feb 09, 2026 06:52 PM |
وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کے بعد یو اے ای کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ پر نظرثانی کی درخواست

Express News

سابق کھلاڑی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام میں گرفتار

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی کا ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

Express News

سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر بریٹ لی دبئی منتقل کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو