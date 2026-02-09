ونٹر اولمپکس: امریکی اسکیئنگ لیجنڈ خوفناک حادثے کا شکار، اسپتال منتقل

41 سالہ لنڈسے وان گھٹنے کی شدید چوٹ کے باوجود مقابلے میں اتری تھیں

اسپورٹس ڈیسک February 09, 2026
امریکی اسکیئنگ لیجنڈ لنڈسے وان کا ونٹر اولمپکس ڈاؤن ہِل میں طلائی تمغہ جیتنے کا جرات مندانہ خواب محض 13 سیکنڈز میں ختم ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق لنڈسے وان کو ریس کے آغاز میں ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔

یہ واقعہ اتوار کو میلان-کورٹینا اولمپکس کے دوران پیش آیا۔

41 سالہ لنڈسے وان گھٹنے کی شدید چوٹ کے باوجود مقابلے میں اتری تھیں یہی وجہ تھی کہ ان کی شرکت اولمپکس کے آغاز سے ہی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔

وہ گھٹنے پر خاص حفاظتی بریس پہن کر ریس کے آغاز پر پُراعتماد نظر آ رہی تھیں اور ہمیشہ کی طرح جارحانہ انداز میں رن کا آغاز کیا۔

لنڈسے وان کو کورٹینا کے مشہور ’اولمپیا دے لے توفانے‘ ٹریک کا وسیع تجربہ حاصل ہے، جہاں وہ اپنے کیریئر میں کئی عالمی فتوحات حاصل کر چکی ہیں۔

تاہم ریس کے دوران چوتھے گیٹ پر ان کا کندھا ٹکرا گیا، جس کے بعد وہ توازن کھو بیٹھیں اور تیز رفتاری سے فضاء میں اچھل کر ٹریک سے باہر جا گریں اور شدید زخمی ہوگئیں۔

لائیو نشریات میں انہیں درد سے چیختے سنا گیا، جس پر شائقین اور ساتھی کھلاڑی سکتے میں آ گئے۔

طبی عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں کورٹینا کے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔

ان کی حالت کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی۔
