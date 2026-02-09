پانی کی عدم فراہمی سے کراچی کی صنعتوں کا پہیہ رُک گیا، وزیراعلیٰ کا نوٹس

کراچی چیمبر کے مطابق وزیراعلیٰ کو خط لکھ دیا جس پر انہوں نے کل سے پانی کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے

احتشام مفتی February 09, 2026
فوٹو: فائل

کراچی کے تین صنعتی علاقوں سائٹ، کورنگی اور فیڈرل بی ایریا میں پانی کی عدم فراہمی کیوجہ سے انڈسٹریز بند ہوگئیں جس پر چیمبر نے وزیراعلیٰ کو خط لکھ دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی کے صںعتی علاقوں میں گزشتہ 4روز سے پانی کی عدم فراہمی پر کراچی چیمبر آف کامرس کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ ہوا۔

کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ریحان حنیف کے مطابق صنعتی زونز میں پانی کی ترسیل دوبارہ بحال کرنے کیلئے وزیر اعلی سندھ نےگرین سگنل دیدیا ہے۔

 وزیر اعلیٰ سندھ نے منگل تک صنعتی زونز کو پانی کی فراہمی بحال کرنےکی یقین دہانی کرادی ہے۔ ریحان حنیف کے مطابق کراچی واٹر بورڈ کی ناقص کارکردگی سے صنعتی پہیہ مکمل طور پر متاثر ہوگیا ہے جس سے صنعتی زونز میں صنعتی پیداوار کی سرگرمیاں رک گئی ہیں۔  

ریحان حنیف کا کہنا ہے کہ متاثرہ صنعتی زونز میں کل تک پانی کی فراہمی بحال نہ ہوسکی تو وزیر اعلیٰ سندھ سے دوبارہ رابطہ کریں گے کیونکہ پانی کی ترسیل بند ہوجانے سے سینکڑوں فیکٹریوں میں کام بند ہوگیا ہے۔
