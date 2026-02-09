نیشنل الیکٹراک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے نئی نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز2026 کا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس کا اطلاق بائیو گیس صارفین پر بھی ہوگا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق نئی ریگولیشنز کے تحت نیٹ بلنگ کا نظام متعارف کروادیا گیا ہے جس کے تحت بلنگ سائیکل کے اختتام پر ہوگی۔
نیٹ میٹرنگ صارفین سے نیشنل ایوریج انرجی پرائس کے مطابق بجلی خریدی جائے گی جبکہ صارفین کوموجودہ رائج ٹیرف کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی۔
اعلامیے کے مطابق نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو سہ ماہی بنیادوں پرادائیگی کی جائے گی، نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت پانچ سال تک محدود کردی گئی ہے۔
پالیسی کے تحت معاہدہ ختم ہونے کے بعد مزید 5 سال کی تجدید کی جائے گی، نئی ریگولیشنز کے بعد نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2015 معطل ہوجائیں گی۔