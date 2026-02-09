نئی نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2026 کا نوٹی فکیشن جاری

نئی ریگولیشنز کے بعد نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2015 معطل ہوجائیں گی

ضیغم نقوی February 09, 2026
نیپرا نے اعلامیے میں کہا کہ جولائی کی مد میں کمی ہوگی—فوٹو: فائل

نیشنل الیکٹراک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے نئی نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز2026 کا نوٹیفکیشن جاری کردیا  جس کا اطلاق بائیو گیس صارفین پر بھی ہوگا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نئی ریگولیشنز کے تحت نیٹ بلنگ کا نظام متعارف کروادیا گیا ہے جس کے تحت بلنگ سائیکل کے اختتام پر ہوگی۔

نیٹ میٹرنگ صارفین سے نیشنل ایوریج انرجی پرائس کے مطابق بجلی خریدی جائے گی جبکہ صارفین کوموجودہ رائج  ٹیرف کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی۔

اعلامیے کے مطابق نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو سہ ماہی بنیادوں پرادائیگی کی جائے گی، نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت پانچ سال تک محدود کردی گئی ہے۔

پالیسی کے تحت معاہدہ ختم ہونے کے بعد مزید 5 سال کی تجدید کی جائے گی، نئی ریگولیشنز کے بعد نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2015 معطل ہوجائیں گی۔
