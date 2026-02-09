ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: امریکی کرکٹ ٹیم میں پاکستانی فاسٹ بولر شامل

پاکستانی فاسٹ بولر 2015 کا ورلڈ کپ پاکستان کی جانب سے کھیل چکے ہیں

محمد یوسف انجم February 10, 2026
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے امریکا کی کرکٹ ٹیم میں پاکستانی نژاد فاسٹ بولر احسان عادل کو شامل کر لیا گیا۔

 احسان عادل کی شمولیت جسدیپ سنگھ کے ان فٹ ہونے کے بعد عمل میں آئی، جس کی باقاعدہ منظوری آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے دے دی ہے۔

لاہور سے تعلق رکھنے والے احسان عادل اس سے قبل پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ وہ 2015 کا ورلڈ کپ پاکستان کی جانب سے کھیل چکے ہیں جبکہ قومی ٹیم کے لیے تین ٹیسٹ اور چھ ون ڈے میچز میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔

Express News

پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ نے اپنی برق رفتار بولنگ سے بیٹرز کو پریشان کر دیا

احسان عادل کی امریکی ٹیم میں شمولیت کو تجربے اور فاسٹ بولنگ اٹیک کے لیے اہم اضافہ قرار دیا جا رہا ہے جس سے امریکا کی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔

 
