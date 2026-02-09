پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے اپنی سیٹ چھوڑ کر ایوان میں آزاد حیثیت سے بیٹھنے کا اعلان کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے ایوان میں بولنے نہ دینے پر پارٹی گروپ میں شدید ناراضی کا اظہار کیا۔
انہوں نے پارلیمانی کمیٹی سے علیحدگی اور چیف وہیپ سمیت پارلیمانی لیڈر کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا حصہ نہیں ہوں۔
انہوں نے اسپیکر سے بات کر کے آزاد حیثیت اختیار کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب میری برداشت ختم ہو گئی آپ مجھے الگ کریں میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔
مبینہ آڈیو میں جنید اکبر نے کہا کہ یہ درباری ہیں مجھے بولنے نہیں دیتے، میں صرف آخری رمضان میں بولا تھا یا ہھر بجٹ کے دوران موقع ملا، ہر بار صرف چند لوگوں نے ہی بات کرنا ہوتی ہے، چیف وہیپ کون ہوتا ہے کہ فیصلہ کرے کون بولے گا۔
مبینہ آڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہماری شرافت کو غلط سمجھ رہے ہو، روزانہ وہ بولیں ہم صرف ڈیسک بجائیں، کسی میں ہمت نہیں کہ پوچھے محسن نقوی ایوان میں کیوں نہیں آتے؟ چند لوگ ہر بار ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔
جنید اکبر نے مبینہ آڈیو میں اعلان کیا کہ میں آج سے پارلیمانی کمیٹی اور آپ کا حصہ نہیں ہوں، اسپیکر سے کہوں گا مجھے آزاد پوزیشن دیں کیونکہ میری اپنی پارٹی کے لوگ بولنے نہیں دیتے۔
پی ٹی آئی کے صوبائی صدر نے کہا کہ میں سخت بولتا ہوں کسی درباری نے کہا ہو گا کہ اس کا نام نہیں دینا۔