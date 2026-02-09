جنید اکبر کا پی ٹی آئی سیٹ چھوڑ کر قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت سے بیٹھنے کا اعلان

جنید اکبر نے قومی اسمبلی میں بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر پارٹی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا، مبینہ آڈیو میں سخت باتیں کیں

احتشام بشیر February 09, 2026
فوٹو فائل

پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے اپنی سیٹ چھوڑ کر ایوان میں آزاد حیثیت سے بیٹھنے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے ‏ایوان میں بولنے نہ دینے پر پارٹی گروپ میں شدید ناراضی کا اظہار کیا۔

انہوں نے پارلیمانی کمیٹی سے علیحدگی اور چیف وہیپ  سمیت پارلیمانی لیڈر کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا حصہ نہیں ہوں۔

انہوں نے ا‏سپیکر سے بات کر کے آزاد حیثیت اختیار کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب میری برداشت ختم ہو گئی آپ مجھے الگ کریں میں پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔

مبینہ آڈیو میں جنید اکبر نے کہا کہ یہ درباری ہیں مجھے بولنے نہیں دیتے، میں صرف آخری رمضان میں بولا تھا یا ہھر بجٹ کے دوران موقع ملا، ہر بار صرف چند لوگوں نے ہی بات کرنا ہوتی ہے، چیف وہیپ کون ہوتا ہے کہ فیصلہ کرے کون بولے گا۔

مبینہ آڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہماری شرافت کو غلط سمجھ رہے ہو، روزانہ وہ بولیں ہم صرف ڈیسک بجائیں، کسی میں ہمت نہیں کہ پوچھے محسن نقوی ایوان میں کیوں نہیں آتے؟ چند لوگ ہر بار ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔

جنید اکبر نے مبینہ آڈیو میں اعلان کیا کہ میں آج سے پارلیمانی کمیٹی اور آپ کا حصہ نہیں ہوں، اسپیکر سے کہوں گا مجھے آزاد پوزیشن دیں کیونکہ میری اپنی پارٹی کے لوگ بولنے نہیں دیتے۔

پی ٹی آئی کے صوبائی صدر نے کہا کہ میں سخت بولتا ہوں کسی درباری نے کہا ہو گا کہ اس کا نام نہیں دینا۔
