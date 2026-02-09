کراچی، پولیس مقابلے میں کار لفٹر گینگ کے دو کارندے زخمی حالت میں گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے علاقے فیروزآباد میں پولیس نے طارق روڈ اللہ والی چورنگی کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت شوزوب رضا اور تنویر احمد کے نام سے کی گئی ہے۔
زخمی ملزمان کو فوری طور پر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران گرفتار ملزمان کے دو ساتھی اندھیرے اور ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے، جن کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزمان کار لفٹر گینگ کے کارندے ہیں جو کراچی سے گاڑیاں چوری اور چھین کر پنجاب منتقل کرتے اور وہاں فروخت کرتے تھے۔
پولیس نے ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، تین موبائل فون اور دیگر سامان برآمد کرلیا ہے۔