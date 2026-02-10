کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر February 10, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد میں فیروزآباد اور پاک کالونی پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد 4 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد کر لیں ، فیروزآباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزمان کا تعلق گاڑیوں کے لفٹر گروہ سے ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق فیروزآباد پولیس نے پیر اور منگل کی درمیانی شب طارق روڈ اللہ والی چورنگی رحمانیہ مسجد و قبرستان کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ 

زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا ، ایس ایچ او فیروزآباد انسپکٹر عدیل افضال نے بتایا کہ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 30 سالہ شوزوب رضا ولد الماس اور 40 سالہ تنویر احمد ولد جاوید احمد کے نام سے کی گئی۔ 

گرفتار ملزمان کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے گرفتار ملزمان سے دو پستولیں ، تین موبائل فو ، موٹرسائیکل اور دیگر سامان برآمد کی گیا۔ 

گرفتار ملزمان کار لفٹر گینگ کے کارندے ہیں، گرفتار ملزم شوزوب کا تعلق کراچی سے جبکہ ملزم تنویر پنجاب کا رہائشی ہے۔ 

ملزمان شہر ک مختلف علاقوں سے گاڑیاں چوری و چھین کر پنجاب لے جا کر فروخت کرتے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، پولیس مقابلے میں کار لفٹر گینگ کے دو کارندے زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، رینجرز اور ایس آئی یو کی بڑی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 ملزمان گرفتار

ملزمان کے بارے میں اطلاع موصول ہوئی تھی کہ وہ رات کے کسی پہر طارق روڈ کی گلیوں میں کھڑی گاڑیاں چوری کرنے کے لیے آنے والے ہیں جس پر پولیس کو الرٹ کر دیا گیا تھا ، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔

 پاک کالونی پولیس نے پیر اور منگل کی درمیانی شب پرانا گولیمار بڑا بورڈ ٹوٹل پمپ والی گلی حسرت موہانی کالونی گورنمنٹ اسکول کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ 

زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ 

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 30 سالہ حسن ولد غلام سرور اور 32 سالہ آصف ولد ریاض حسین کے ناموں سے کی گئی۔ 

گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں چھینے گئے موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

 Feb 10, 2026 10:53 PM |
ماہرہ خان کا بدتمیزی سیکھنے کا اعتراف

ماہرہ خان کا بدتمیزی سیکھنے کا اعتراف

 Feb 10, 2026 10:37 PM |
سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، خواجہ سراؤں کے احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی

Express News

کراچی، پولیس مقابلے میں کار لفٹر گینگ کے دو کارندے زخمی حالت میں گرفتار

Express News

مناواں میں ڈمپنگ سائٹ سے خاتون اور بچے کی لاشیں برآمد

Express News

راولپنڈی؛ دیور کی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش، کپڑے بھی پھاڑ دیے، مقدمہ درج

Express News

پانچ ہزار روپے واپس مانگنے پر دوست کے ہاتھوں دوست قتل

Express News

لاہور اور اوکاڑہ سے ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو