کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

کراچی:
شہر قائد میں فیروزآباد اور پاک کالونی پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد 4 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ ، موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد کر لیں ، فیروزآباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزمان کا تعلق گاڑیوں کے لفٹر گروہ سے ہے۔
تفصیلات کے مطابق فیروزآباد پولیس نے پیر اور منگل کی درمیانی شب طارق روڈ اللہ والی چورنگی رحمانیہ مسجد و قبرستان کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔
زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا ، ایس ایچ او فیروزآباد انسپکٹر عدیل افضال نے بتایا کہ زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 30 سالہ شوزوب رضا ولد الماس اور 40 سالہ تنویر احمد ولد جاوید احمد کے نام سے کی گئی۔
گرفتار ملزمان کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے گرفتار ملزمان سے دو پستولیں ، تین موبائل فو ، موٹرسائیکل اور دیگر سامان برآمد کی گیا۔
گرفتار ملزمان کار لفٹر گینگ کے کارندے ہیں، گرفتار ملزم شوزوب کا تعلق کراچی سے جبکہ ملزم تنویر پنجاب کا رہائشی ہے۔
ملزمان شہر ک مختلف علاقوں سے گاڑیاں چوری و چھین کر پنجاب لے جا کر فروخت کرتے تھے۔
ملزمان کے بارے میں اطلاع موصول ہوئی تھی کہ وہ رات کے کسی پہر طارق روڈ کی گلیوں میں کھڑی گاڑیاں چوری کرنے کے لیے آنے والے ہیں جس پر پولیس کو الرٹ کر دیا گیا تھا ، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔
پاک کالونی پولیس نے پیر اور منگل کی درمیانی شب پرانا گولیمار بڑا بورڈ ٹوٹل پمپ والی گلی حسرت موہانی کالونی گورنمنٹ اسکول کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔
زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت 30 سالہ حسن ولد غلام سرور اور 32 سالہ آصف ولد ریاض حسین کے ناموں سے کی گئی۔
گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں چھینے گئے موبائل فونز ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔