کراچی، کورنگی کے رہائشی نوجوان نے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خودکشی کر لی

ورثا نے پولیس کارروائی کرانے سے انکار کر دیا

اسٹاف رپورٹر February 10, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے کورنگی کے رہائشی نوجوان نے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خودکشی کر لی ۔

تفصیلات کے مطابق زمان ٹاؤن کے علاقے  کورنگی سیکٹر ساڑھے پانچ غوث پاک روڈ روٹ نمبر کے 17 بس اسٹاپ کے قریب گھر سے ایک نوجوان کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔

جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گی۔

مزید پڑھیں

Express News

13 سالہ بچے کے اغوا، زیادتی اور قتل کے مجرم کو موت تک پھانسی پر لٹکائے رکھنے کا حکم

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی  شناخت 23 سالہ محمد عارف ولد محمد قاسم کے نام سے کی گئی، ابتدائی تحقیقات ک مطابق نوجوان نے خودکشی کی ہے۔

ورثا نے پولیس کارروائی کرانے سے انکار کر دیا ، پولیس کا کہنا ہے کہ ضابطے کی رروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

 Feb 10, 2026 10:53 PM |
ماہرہ خان کا بدتمیزی سیکھنے کا اعتراف

ماہرہ خان کا بدتمیزی سیکھنے کا اعتراف

 Feb 10, 2026 10:37 PM |
سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، خواجہ سراؤں کے احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی

Express News

کراچی، پولیس مقابلے میں کار لفٹر گینگ کے دو کارندے زخمی حالت میں گرفتار

Express News

مناواں میں ڈمپنگ سائٹ سے خاتون اور بچے کی لاشیں برآمد

Express News

راولپنڈی؛ دیور کی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش، کپڑے بھی پھاڑ دیے، مقدمہ درج

Express News

پانچ ہزار روپے واپس مانگنے پر دوست کے ہاتھوں دوست قتل

Express News

لاہور اور اوکاڑہ سے ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو