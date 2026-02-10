رونالڈو کا دو میچز کے بائیکاٹ کے بعد النصر کیلے دوبارہ میدان میں اترنے کا امکان

رونالڈو نے الریاض اور الاتحاد کے خلاف میچز نہیں کھیلے حالانکہ وہ گزشتہ ہفتے ٹریننگ سیشنز میں واپس آ چکے تھے

اسپورٹس ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

النصر کلب کو توقع ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو اپنا احتجاج ختم کرتے ہوئے ہفتے کو دوبارہ ٹیم کے لیے میدان میں اتریں گے۔

تفصیلات کے مطابق پرتگال کے اسٹار فٹبالر گزشتہ دو سعودی پرو لیگ میچز میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ کلب کے انتظامی اور مالی معاملات سے ناخوش تھے۔

رپورٹس کے مطابق کلب حکام کی جانب سے یقین دہانیوں کے بعد رونالڈو کی ہفتے کو الفتح کے خلاف لیگ میچ میں واپسی متوقع ہے۔

اس سے قبل النصر کو بدھ کے روز ترکمانستان میں ایشین چیمپئنز لیگ ٹو کا میچ کھیلنا ہے، تاہم اس مقابلے میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔

رونالڈو نے الریاض اور الاتحاد کے خلاف میچز نہیں کھیلے حالانکہ وہ گزشتہ ہفتے ٹریننگ سیشنز میں واپس آ چکے تھے۔

کلب انتظامیہ کو خدشہ تھا کہ ان کا احتجاج سعودی پرو لیگ اور سعودی عرب کے امیج کو نقصان پہنچا رہا ہے جس پر لیگ نے انہیں وارننگ بھی دی۔

رونالڈو کا ماننا ہے کہ ان کے کلب کو مالی سپورٹ میں الہلال کے مقابلے میں نظرانداز کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جنوری ٹرانسفر ونڈو میں الہلال کی بڑی خریداریوں پر وہ ناراض تھے۔

تاہم لیگ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈنگ تمام کلبوں کے لیے یکساں ہے اور النصر اس سیزن میں پہلے ہی بڑی رقم خرچ کر چکا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ رونالڈو کی عدم موجودگی کے باوجود النصر نے مسلسل دو میچز جیتے۔

واضح رہے کہ رونالڈو کے معاہدے میں ابھی 18 ماہ باقی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 30 مارچ تک توسیع

Feb 10, 2026 02:22 PM |
آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

آفتاب اقبال کی سابقہ کو ہوسٹ لائیو پروگرام میں ماضی کو یاد کرکے رو پڑی

 Feb 10, 2026 12:09 PM |
ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

ٹک ٹاکر علینہ عامر کی متنازع ویڈیو سے متعلق اہم پیش رفت

 Feb 10, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

بی سی بی پر کوئی پابندی نہیں، آئی سی سی کا بنگلا دیش کو ایک ایونٹ کی میزبانی دینے کا اعلان

Express News

آئی سی سی، پی سی بی اور بی سی بی مذاکرات؛ آئی سی سی کا اعلامیہ جاری

Express News

بنگلادیش کرکٹ بورڈ کی بھی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کھیلنے کی درخواست

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں حکومت پاکستان نے قومی ٹیم کو بھارت کیخلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: میچ سے پہلے آسٹریلوی فاسٹ بولر کا بڑا بیان

Express News

سری لنکن صدر کی وزیراعظم سے پاک بھارت میچ کھیلنے کی درخواست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو