پاکستان کو بھارت کیساتھ کھیلنے کیلیے راضی کرنے پر آئی سی سی کا شکریہ، راجیو شکلا

بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے نائب صدر راجیو شکلا نے پاکستان کو بھارت کے ساتھ کھیلنے کے لیے راضی کرنے پر آئی سی سی کا شکریہ ادا کیا ہے۔
دہلی میں بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا کا کہنا تھا کہ آئی سی سی کے پاکستان اور بنگلادیش کرکٹ بورڈز کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ کرکٹ کے مفاد میں ایک مثبت اور خوش آئند پیش رفت ہے۔
ان کے مطابق آئی سی سی کے نمائندے نے چیئرمین کی نگرانی میں لاہور کا دورہ کیا، جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے حکام سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔
بی سی سی آئی کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا مقصد کسی بھی تنازع کو حل کرتے ہوئے کرکٹ کو ترجیح دینا تھا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام فریقین ایک قابلِ قبول اور دوستانہ حل پر متفق ہو گئے۔
راجیو شکلا نے اس اقدام کو آئی سی سی کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارے نے نہ صرف تمام خدشات دور کیے بلکہ پاکستان کو بھی دوبارہ میز پر لا کر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اب 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول میچ اپنے مقررہ وقت پر ہوگا اور پاکستان اس مقابلے میں شرکت کرے گا جو شائقین کے لیے خوشخبری ہے۔
بی سی سی آئی کے نائب صدر نے مزید کہا کہ بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے تحفظات بھی ان مذاکرات کے بعد کافی حد تک دور ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی آئی سی سی کی کوششوں کو سراہا ہے۔
راجیو شکلا کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے فائدہ مند ہے اور اس سے ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
ان کے مطابق یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک فتح کی صورتحال ہے، جس میں کرکٹ سب سے بڑی فاتح بن کر سامنے آئی ہے۔