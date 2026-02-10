پرو ہاکی لیگ: پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی

پاکستانی گول کیپر علی رضا نے شاندار کھیل پیش کرکے مخالف ٹیم کے کئی یقینی گول ناکام بنائے

محمد یوسف انجم February 10, 2026
پرو ہاکی لیگ کے دوسرے مرحلے کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق ہوبارٹ میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 2-3 سے فتح حاصل کی۔

میزبان ٹیم نے ایک متنازعہ پنالٹی اسٹروک پر تیسرا گول کیا۔

آسٹریلیا نے پہلے کوارٹر کے دوسرے منٹ میں ٹیم برینڈ کے گول کے ذریعے سبقت پائی۔ آسٹریلیا کے لیے دوسرا گول انتیسویں منٹ میں ٹم برینڈ نے ہی کیا۔

ہاف ٹائم پر آسٹریلیا کو دو گول کی برتری حاصل تھی، تیسرے کوارٹر میں پاکستان کے احمد ندیم نے انچاسویں منٹ میں گیند کو جال میں پھینکا۔

پاکستان کا دوسرا گول سیفان خان نے تریپنویں منٹ میں پنالٹی کارنر پر کیا۔

کھیل کے آخری لمحوں میں آسٹریلیا کو پنالٹی اسٹروک دیا گیا جس پر گور بلیک نے گول کرکے اپنی ٹیم کوکامیابی دلائی، میچ میں آسٹریلیا کو سات اور پاکستان کو تین پنالٹی کارنر ملے۔

پاکستانی گول کیپر علی رضا نے شاندار کھیل پیش کرکے مخالف ٹیم کے کئی یقینی گول ناکام بنائے۔

قومی ٹیم اب کل جرمنی کے خلاف کھیلے گی۔
