کراچی میں نئی کارگو اور مسافر ایئرلائنز لانے کی تیاریاں

صنعت کاروں اور مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس میں پاکستان سے کارگو اور مسافر بردار دو نئی ائیر لائنز عنقریب اپنا فضائی آپریشن شروع کرنے والی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان ائیرپورٹ اتھارٹی اور ائیر لائینز نے تیاریاں مکمل کرلی ہی۔ ایکسپریس نیوز کو ملنے والی معلومات کے مطابق کارگو سمیت مسافروں کو اندرون اور بیرون ممالک لانے اور لے جانے والی دو ایئر لائن بھی جلد میدان میں آنے والی ہیں۔
کراچی ائیر کے نام سے آنے والی ایر لائن نے جہاز لیز پر لینے کے لیے حتمی شکل دے دی ہے اور رواں سال مئی جون میں اپنے اپریشن کا اغاز کر دے گی جبکہ صنعت کاروں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کہ اب ٹی سی ایس بھی ایک جہاز سیون فور سیون 400 سیریز کا لے کے آرہی ہے جو صرف کارگو کے لیے ہوگا اس کے مسافروں کو بھی کیریئر کرنے کے لیے اپنی فضائی بیڑے میں اضافہ کرے گی۔
دوسری ائیر لائن کے ٹو وہ بھی کارگو سروس پہلے ہی چلا رہی تھی اب اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی بوئنگ 704 400 سریز کا جہاز ایک اور حاصل کر رہی ہے اور پاکستان اور پاکستان سے باہر اب ایئر کارگو کی ترقی بھی پاکستان میں بڑھ جائے گی۔
پہلے ایئر کارگو میں غیر ملکی ائیر لائن کمپنیوں کی اجارہ داری تھی، اب مقامی کمپنیاں بھی اپنی کارگو سروس شروع کر کے اس میں حصے دار بن رہی ہیں۔
کراچی کے نام سے آنے والی ایر لائن سے مسافروں کو سہولت ملے گی کیونکہ ایئر کراچی لاہور اسلام اباد کراچی سکھر ملتان کوئٹہ اور پشاور کے لیے اپنا ڈومیسٹک رول پر سفر شروع کرے گی اور ایک سال کے بعد وہ پھر بین الاقوامی روٹس پر بھی اپنی پروازیں چلانے کے قابل ہو جائے گی۔