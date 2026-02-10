ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان نے آئی سی سی کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا

پاکستان کی جانب سے میچ کھیلنے کی رضامندی کے فوری بعد ممبئی اور کولمبو کے ائیر ٹکٹ میں اضافہ دیکھا گیا

اسپورٹس ڈیسک February 10, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں پاکستان نے آئی سی سی کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کے فیصلے سے آئی سی سی کے 174 ملین امریکی ڈالرز بچ گئے۔

بھارتی میڈیا کے اندازے کے مطابق نقصان کا تخمینہ براڈ کاسٹرز گیٹ منی اور دیگر اسپانسر شپ کی مد میں لگایا گیا ہے۔

پاکستان کی جانب سے میچ کھیلنے کی رضامندی کے فوری بعد ممبئی اور کولمبو کے ائیر ٹکٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔

ٹکٹ کی قیمت میں ابتدائی طور پر 10 ہزار سے 60 ہزار روپے تک کا اضافہ ہوا ہے جبکہ کولمبو میں ہوٹل انڈسٹری نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔

اس سے قبل شائقین کی جانب سے ہوٹل کی بکنگ منسوخ کرنے کے لیے رابطے کیے گئے جب کہ کئی شائقین پاک بھارت میچ کے ٹکٹوں کی ری فنڈنگ پالیسی کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے تھے۔

واضح رہے کہ آئی سی سی، پی سی بی اور بی سی بی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد حکومت پاکستان نے قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |
’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

 Feb 10, 2026 10:00 PM |
عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

 Feb 10, 2026 06:29 PM |

متعلقہ

Express News

بی سی بی پر کوئی پابندی نہیں، آئی سی سی کا بنگلا دیش کو ایک ایونٹ کی میزبانی دینے کا اعلان

Express News

آئی سی سی، پی سی بی اور بی سی بی مذاکرات؛ آئی سی سی کا اعلامیہ جاری

Express News

بنگلادیش کرکٹ بورڈ کی بھی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کھیلنے کی درخواست

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں حکومت پاکستان نے قومی ٹیم کو بھارت کیخلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: میچ سے پہلے آسٹریلوی فاسٹ بولر کا بڑا بیان

Express News

سری لنکن صدر کی وزیراعظم سے پاک بھارت میچ کھیلنے کی درخواست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو