پاکستان اور کویت کے تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی تعاون میں ڈھالنا چاہتے ہیں، وزیراعظم

رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس کے اجراء کی تقریب سے خطاب

اسٹاف رپورٹر February 10, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور کویت کے سیاسی تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی تعاون میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں اور وہ ترقی و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہیں۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

وزیراعظم نے لائسنس کے اجراء پر رقمی بورڈ کے چیئرمین اور متعلقہ حکام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے لائسنس کا اجراء پاکستان-کویت تعلقات کے لیے نہایت اہم ہے، جس سے پاکستان میں بینکاری کے شعبے کو فروغ ملے گا۔

وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، پاکستان اور کویت کے تعلقات کو سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی تعاون میں ڈھالنا چاہتے ہیں اور اقتصادی شراکت داری کے فروغ کے لیے کویتی قیادت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے یکساں عزم رکھتے ہیں۔

اس موقع پر سی ای او رقمی اسلامک بینک عمیر اعجاز نے کہا کہ شرعی اصولوں کے مطابق بینکاری کے فروغ کے لیے رقمی بینک پرعزم ہے، رقمی ڈیجیٹل بینکنگ پاکستان میں کیش لیس معیشت کی جانب ایک اہم پیشرفت ہے جبکہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے لائسنس کا حصول ایک اہم سنگ میل ہے، تمام طبقات کی مالیاتی نظام میں شمولیت اور ترقی کے مواقع کی فراہمی رقمی بینک کی ترجیح ہے۔

رقمی بورڈ کے چیئرمین عبداللہ مطیری نے کہا کہ رقمی ڈیجیٹل بینک کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے لائسنس کا اجراء ایک تاریخی لمحہ ہے اور یہ اقدام پاکستان اور کویت کے درمیان قریبی تعلقات کا عکاس ہے۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین رقمی بورڈ عبداللہ مطیری کو رقمی اسلامک بینک کے لیے ڈیجیٹل لائسنس جاری کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |
’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

 Feb 10, 2026 10:00 PM |
عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

 Feb 10, 2026 06:29 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو