ٹرمپ سے وعدہ نبھا دیا؛ انڈونیشیا کی 8 ہزار فوجی اہلکاروں کو غزہ بھیجنے کی تیاری

انڈونیشیا کی فوج غزہ میں ٹرمپ کی امن فورس کا حصہ بنے گی

ویب ڈیسک February 10, 2026
5 8
انڈونیشیا غزہ میں 5 ہزار سے 8 ہزار فوجی ٹرمپ کے امن مشن کا حصہ بنائے گی

انڈونیشیا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں امن فورس کا حصہ بننے کے لیے ممکنہ طور پر 5,000 سے 8,000 فوجی اہلکار بھیجنے کی تیاری کرلی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اگر انڈونیشیا کے فوجیوں کی حتمی طور پر تعیناتی ہوجاتی ہے تو یہ 1967 کے بعد غزہ میں تعینات ہونے والی پہلی غیر ملکی فوج ہوگی۔

انڈونیشیا کے فوجی غزہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرقی وسطیٰ امن منصوبے کے تحت تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی امن فورس کا حصہ بنیں گے۔

انڈونیشیا کے آرمی چیف جنرل مارولی سیمنجونٹک نے بتایا کہ اس مشن میں فوجیوں کی حتمی تعداد اور تعیناتی کی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ فوج کے کچھ یونٹس کو انجنئیرنگ، طبی اور امدادی خدمات کے لیے خصوصی تربیت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ امن عمل اور شہری مدد میں حصہ لے سکیں۔

انڈونیشیا کی فوج کی تعیناتی کے بعد صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہوجائے گا جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے بعد استحکام اور امن کا نظام قائم کرنا ہے۔

اسی منصوبے کے تحت ایک غزہ میں ایک عبوری حکومت قائم ہوگی جس کی باگ دوڑ فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے ہاتھوں میں ہوگی تاہم سربراہی امریکا کرے گا۔

خیال رہے کہ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے اس کی فوج کی غزہ میں تعیناتی عالمی سطح پر ایک غیر معمولی قدم ہوگا۔

البتہ کچھ ممالک ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس پر تحفظات بھی رکھتے ہیں جن کا مؤقف ہے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے کردار کی نفی کرتا ہے۔ جس سے خطے میں امریکی اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔
