پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم ڈھائی سال سے غیریقینی صورت حال میں ہیں، اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے اور ججوں کو اب ہمت کرنی چاہیے کیونکہ عدالتی نظام ختم ہوچکا ہے۔
اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے، ججوں کو اب ہمت کرنی چاہیے کیونکہ عدالتی نظام ختم ہوچکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر نہ کوئی پیغام دیں گے اور نہ میڈیا ٹاک کریں گے، وہ کل سپریم کورٹ کو ملاقات اور حالات سے آگاہ کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کی نظریں ان پر تھیں، بانی پی ٹی آئی کا حق ہے ان کو انصاف ملے۔
علیمہ خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے ہمت کی ہے اور انہوں نے ایک وکیل کو ملاقات کی اجازت دی ہے، اب دیکھنا ہے جیل انتظامیہ بیرسٹر سلمان صفدر کو کیا کہتی ہے، وہ عدالت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ ہم ڈھائی سال سے غیر یقینی صورت حال میں ہیں، ہم عدالتوں سے صرف انصاف مانگ رہے ہیں، اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، اب دیکھنا یہ ہے چیف جسٹس کے احکامات پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔