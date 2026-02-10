اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، ججوں کو ہمت کرنی چاہیے، علیمہ خان

بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ ہم ڈھائی سال سے غیر یقینی صورت حال میں ہیں، ہم عدالتوں سے صرف انصاف مانگ رہے ہیں

عمران اصغر February 10, 2026
facebook whatsup
—فائل: فوٹو

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم ڈھائی سال سے غیریقینی صورت حال میں ہیں، اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے اور ججوں کو اب ہمت کرنی چاہیے کیونکہ عدالتی نظام ختم ہوچکا ہے۔

اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے، ججوں کو اب ہمت کرنی چاہیے کیونکہ عدالتی نظام ختم ہوچکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر نہ کوئی پیغام دیں گے اور نہ میڈیا ٹاک کریں گے، وہ کل سپریم کورٹ کو ملاقات اور حالات سے آگاہ کریں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کی نظریں ان پر تھیں، بانی پی ٹی آئی کا حق ہے ان کو انصاف ملے۔

علیمہ خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے ہمت کی ہے اور انہوں نے ایک وکیل کو ملاقات کی اجازت دی ہے، اب دیکھنا ہے جیل انتظامیہ بیرسٹر سلمان صفدر کو کیا کہتی ہے، وہ عدالت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ ہم ڈھائی سال سے غیر یقینی صورت حال میں ہیں، ہم عدالتوں سے صرف انصاف مانگ رہے ہیں، اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، اب دیکھنا یہ ہے چیف جسٹس کے احکامات پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

 Feb 10, 2026 06:59 PM |
’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

 Feb 10, 2026 10:00 PM |
عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

 Feb 10, 2026 06:29 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کیلیے مارچ کی تیاریاں شروع کردیں، وزیراعلیٰ کا خصوصی کنٹرینر بھی قائم

Express News

قومی اسمبلی میں ترلائی دھماکے کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور

Express News

کراچی میں ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق، ڈمپر سے 2 نوجوان مارے گئے، 1 شدید زخمی

Express News

سینیٹر فیصل واوڈا کی صدر مملکت سے ملاقات

Express News

روات، فیکٹری میں لگنے والی آگ بے قابو، پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا

Express News

سینٹرل جیل کراچی کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کا مبینہ طور پر نشے کی حالت میں شہریوں پر تشدد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو