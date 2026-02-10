ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی مداخلت کم کرنا کرپشن روکنے کے لیے ضروری ہے، وزیرخزانہ

ٹیکس اصلاحات میں خودکار نظام اور فیس لیس پراسس شامل ہیں، اے آئی سے ریونیو لیکجز کم اور مالی نتائج بہتر ہوئے، اورنگزیب

ارشاد انصاری February 10, 2026
فوٹو: پی آئی ڈی
اسلام آباد:

وفاقی وزیرخزانہ محمد اورنگزیب نے سرکاری نظام میں آرٹیفشل انٹیلیجینس (اے آئی) کے مؤثر استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت سے شفافیت، کارکردگی اور ریونیو نظام بہتر بنایا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی مداخلت کم کرنا کرپشن روکنے کے لیے ضروری ہے۔

وفاقی وزیرخزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں نیشنل آرٹیفیشل انٹیلی جنس ورکشاپ سے خطاب میں کہا کہ ٹیکس اصلاحات میں خودکار نظام اور فیس لیس پراسس شامل ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی مداخلت کم کرنا کرپشن روکنے کے لیے ضروری ہے، اے آئی سے ریونیو لیکجز کم اور مالی نتائج بہتر ہوئے۔

وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام معیشت کو محفوظ بنانے کی کوشش ہے اور نوجوانوں کی اسکلز ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔

محمد اورنگزیب نے کہا کہ ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے واضح پالیسی اور مربوط حکومتی حکمت عملی ضروری ہے،  اے آئی پبلک سروس، ریونیو اور کلائمیٹ منیجمنٹ میں اہم کردار ادا کرے گی۔
