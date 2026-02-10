بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل ایپسٹین؛ ایلون مسک نے بڑا اعلان کرکے سب کو حیران کردیا

کم عمر بچیاں اعلیٰ حکومتی شخصیات کو فراہم کرنے والے جیفری ایپسٹین نامی شخص نے جیل میں خودکشی کرلی تھی

ویب ڈیسک February 11, 2026
ایلون مسک نے بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل ایپسٹین کے بارے میں بڑا اعلان کردیا

جیفری ایپسٹین کیس میں ایک نیا موڑ اُس سامنے آیا جب دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک ایلون مسک ایک چونکا دینے والی پیشکش لے کر سامنے آگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بدنام زمانی جنسی اسکینڈل جس میں جیفری ایپسٹین نامی شخص کے کم عمر بچیوں کا سیکس ریکٹ چلانے کا الزام سامنے آیا تھا۔

جیفری ایپسٹین نے اعلیٰ حکومتی شخصیات، سیاست دانوں، بزنس مین اور اثر و رسوخ رکھنے والوں کو کم سن بچیاں پیش کی تھیں۔

امریکی مبصر میٹ والش نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں متعدد خواتین دعویٰ کر رہی تھیں کہ ایپسٹین اور اس کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔

جس کے جواب میں ایلون مسک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اعلان کیا کہ جو بھی متاثرہ شخص سچ بولے گا اور جیفری ایپسٹین کے خلاف بیان دینے کی ضرورت محسوس کرے گا میں اس کے قانونی اخراجات ادا کروں گا۔

ایلون مسک کا اصرار ہے کہ متاثرین کو درست قانونی معاونت ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے حقائق بلا خوف دنیا کے سامنے لا سکیں اور انھیں انصاف بھی ملے۔

ایلون مسک کے قانونی اخراجات ادا کرنے کے اعلان کو بین الاقوامی میڈیا میں کافی سراہا جا رہا ہے کیوں کہ صدر ٹرمپ کا نام بھی ان فائلز میں آیا ہے۔

یاد رہے کہ جنسی اسکینڈل سے متعلق جیفری ایپسٹین کا نام سب سے پہلے 2019 میں سامنے آیا جب وہ جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہوا تھا۔

وہ ایک پرِتعیش نیٹ ورک چلاتا تھا جو متاثرہ کم سن لڑکیوں اور خواتین کے جنسی استحصال کے شکار ہونے کا مرکز بن گیا تھا جن میں کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں شکار ہوئیں۔

ایپسٹین کے ساتھ گزلین میکسویل کا نام بھی سامنے آیا، جنہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ ٹرمپ کی معافی کی صورت میں اسکینڈل سے جڑے مزید حقائق افشا کرنے کے لیے تیار ہیں۔

یاد رہے کہ بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل کے مرکزی ملزم جیفری ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے اس نے خودکشی کرلی تھی۔

جس کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے یہ کیس تقریباً بند ہی کردیا تھا لیکن اب عدالتی حکم پر اس کیس کی لاکھوں صفحات پر مشتمل فائلز عام کی گئی ہیں۔

ان فائلز میں ہولناک انکشافات کیے گئے ہیں اور دنیا کے معروف ترین سیاسی، سماجی، قانونی اور کاروباری شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں۔

 
