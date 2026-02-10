حضرت لعل شہباز قلندر کے سالا عرس پر مثالی سیکیورٹی، آئی جی سندھ کا افسران کو خراج تحسین

عرس ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج تھا، تاہم پولیس نے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا، جاوید عالم اوڈھو

اسٹاف رپورٹر February 10, 2026
facebook whatsup
کراچی:

آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے ضلع جامشورو کے شہر سیہون شریف میں حضرت لعل شہباز قلندرؒ کی درگاہ پر حاضری دی، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک کی سلامتی، امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔

ترجمان آئی جی سندھ کے مطابق آئی جی نے حضرت لعل شہباز قلندرؒ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔

انہوں نے عرس کے دوران فول پروف سیکیورٹی، مؤثر نظم و ضبط اور مثالی پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پولیس افسران اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔

شاندار سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی سندھ نے ڈی آئی جی حیدرآباد رینج طارق رزاق دہاریجو، ایس ایس پی جامشورو ظفر صدیق چھانگا سمیت ان کی پوری ٹیم کو بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی پر تعریفی اسناد سے نوازا۔

مزید پڑھیں

Express News

اب بھی 3 یا 4 مغوی کچے کے ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں، آئی جی سندھ

Express News

کچے کے ڈاکو مسلسل حکومتی رٹ کو چیلنج کرتے تھے، آئی جی سندھ

اس موقع پر آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے تناظر میں حضرت لعل شہباز قلندرؒ کا عرس ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج تھا، تاہم سندھ پولیس نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت، مستعدی اور مربوط حکمتِ عملی کے ذریعے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔

انہوں نے کہا کہ عرس مبارک کا پرامن اور کامیاب انعقاد سندھ پولیس کی اجتماعی محنت اور متعلقہ اداروں کے باہمی تعاون کا واضح ثبوت ہے۔

آئی جی سندھ نے دادو کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف کے تمام تقاضے ہر صورت پورے کیے جائیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ سندھ پولیس کچے کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور اور بلا تعطل کارروائیاں جاری رکھے گی اور کچہ ایریا کو مکمل طور پر کلیئر کر کے ریاستی رِٹ قائم کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

 Feb 11, 2026 01:11 AM |
کراچی منتقل ہونے پر صبا قمر کا استغفر اللہ کہنا، جویریہ عباسی نے آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی منتقل ہونے پر صبا قمر کا استغفر اللہ کہنا، جویریہ عباسی نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Feb 10, 2026 11:09 PM |
پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

 Feb 10, 2026 10:53 PM |

متعلقہ

Express News

نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ عوام دشمن ہے جس کا مقصد آئی پی پیز مافیا کو بچانا ہے، حافظ نعیم

Express News

پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کیلئے نئے احکامات جاری

Express News

ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، جنید اکبر

Express News

پاک فضائیہ کی جنوبی زون میں جنگی تیاریوں کا شان دار مظاہرہ

Express News

چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، پلاسٹک کچرا، شور اور گردوغبار مقامی جنگلی حیات، ماحول کیلئے خطرہ

Express News

اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، ججوں کو ہمت کرنی چاہیے، علیمہ خان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو