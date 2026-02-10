حضرت لعل شہباز قلندر کے سالا عرس پر مثالی سیکیورٹی، آئی جی سندھ کا افسران کو خراج تحسین

کراچی:
آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے ضلع جامشورو کے شہر سیہون شریف میں حضرت لعل شہباز قلندرؒ کی درگاہ پر حاضری دی، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک کی سلامتی، امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔
ترجمان آئی جی سندھ کے مطابق آئی جی نے حضرت لعل شہباز قلندرؒ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے عرس کے دوران فول پروف سیکیورٹی، مؤثر نظم و ضبط اور مثالی پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پولیس افسران اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔
شاندار سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی سندھ نے ڈی آئی جی حیدرآباد رینج طارق رزاق دہاریجو، ایس ایس پی جامشورو ظفر صدیق چھانگا سمیت ان کی پوری ٹیم کو بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی پر تعریفی اسناد سے نوازا۔
اس موقع پر آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے تناظر میں حضرت لعل شہباز قلندرؒ کا عرس ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج تھا، تاہم سندھ پولیس نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت، مستعدی اور مربوط حکمتِ عملی کے ذریعے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔
انہوں نے کہا کہ عرس مبارک کا پرامن اور کامیاب انعقاد سندھ پولیس کی اجتماعی محنت اور متعلقہ اداروں کے باہمی تعاون کا واضح ثبوت ہے۔
آئی جی سندھ نے دادو کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف کے تمام تقاضے ہر صورت پورے کیے جائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سندھ پولیس کچے کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور اور بلا تعطل کارروائیاں جاری رکھے گی اور کچہ ایریا کو مکمل طور پر کلیئر کر کے ریاستی رِٹ قائم کی جائے گی۔