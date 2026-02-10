کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں میں 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران پانچ زخمیوں سمیت چھ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹرسائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔
پولیس حکام کے مطابق اتحاد ٹاؤن پولیس نے عابد آباد قبرستان روڈ پر مبینہ مقابلے کے بعد ایک زخمی ڈاکو کو گرفتار کیا، جسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔
ملزم کے قبضے سے ایک پستول، موبائل فون اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔
دوسری کارروائی میں گبول ٹاؤن پولیس نے بفرزون سیکٹر 16 بی میں مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کیا۔
زخمی ملزم معراج کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرے گرفتار ملزم ارحم کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزمان سے دو پستولیں، تین موبائل فون اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔
ادھر سپر مارکیٹ پولیس نے لیاقت آباد گجر نالہ، طالب کالونی کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔
چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزمان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت دلاور، سید صائم اور فیضان کے ناموں سے ہوئی ہے۔