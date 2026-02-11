کراچی کے تھانوں میں ایس ایچ او کی تعیناتی کیسے ہوگی؟  پولیس چیف نے تفصیلات بتا دیں

کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بعض اوقات منفی تاثر حقیقت سے زیادہ ہوتا ہے، جرائم کی موجودگی سے انکار نہیں، آزاد خان

ساجد رؤف February 11, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی کے تھانوں میں ایس ایچ او کی تعیناتی سمیت  محکمے سے متعلق تمام پہلوؤں کے حوالے سے پولیس چیف نے تفصیلی گفتگو کی۔

کراچی پولیس چیف آزاد خان نے صحافیوں سے غیر رسمی اور کھلے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے اس تیز دور میں پولیس کو بھی آہستہ مگر مستقل طور پر خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ کراچی ان کا اپنا شہر ہے، جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اورعملی زندگی کا آغاز کیا۔ اس شہر نے انہیں بہت کچھ دیا، اب بطور پولیس سربراہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اس شہر اور اس کے شہریوں کو کچھ واپس لوٹا سکیں۔

انہوں نے تسلیم کیا کہ کراچی کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے،اگرچہ اس حوالے سے منفی تاثر  بعض اوقات حقیقت سے زیادہ ہوتا ہے، تاہم جرائم کی موجودگی سے انکارممکن نہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ سال 2012 اور 2013 کے مشکل دور کے بعد امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے،مگر ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔کراچی پولیس چیف نے تفتیشی نظام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کم سزا کی شرح  اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس، پراسیکیوشن اورعدالتی نظام کے درمیان خلا موجود ہے۔

کراچی پولیس چیف نے کہا کہ تفتیشی افسران کی تربیت، استعداد کاراورپیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتربنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔انہوں نے پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود کو بھی ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ اگر اہلکاروں کو بہتر کام کرنے کے حالات،عزت اور حوصلہ نہیں دیا جائے گا تو بہتر نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔

منشیات اور منظم جرائم پر بات کرتے ہوئے کراچی پولیس چیف نے واضح کیا کہ آرگنائزڈ کرائم پولیس کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں۔ان کا کہنا تھا کہ جہاں کہیں غیر قانونی سرگرمیاں کھلے عام ہو رہی ہوں، وہاں متعلقہ تھانے اورافسران کی جوابدہی لازم ہے۔ پولیس کے اندر احتساب کو یقینی بنایا جائے گا اورصحیح افسر کو صحیح جگہ تعینات کیا جائے گا۔

انہوں نے شہر میں موجود سسٹم کی موجودگی ،مافیا، سیاسی دباؤ اور مالی مفادات کو بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ دیانت داری اوران کی ساکھ ہی ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، جس پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔

آخرمیں کراچی پولیس چیف نے کہا کہ درست نیت، محنت اورصاف قیادت کے ساتھ اصلاحات ممکن ہیں اورصحافیوں کے تعاون سے پولیسنگ کے نظام کومزید بہتربنایا جا سکتا ہے۔

صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مقامی پولیس افسران کی تعینات کیے جانے کے سوال کے جواب میں کراچی پولیس چیف کا کہنا تھا کہ ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے معیارمیں معمولی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ ایس ایچ اوزکے لیےلازم ہوگا کہ وہ کم ازکم ایک سال تک کراچی میں سکونت اختیارکرچکا ہو۔

کراچی پولیس چیف کا کہنا تھا میں اپنا ایک بھی ایس ایچ او نہیں لگاؤں گا ۔ ایس ایچ اوز لگانے کا اختیار اضلاع کے ایس ایس پیز کا ہے۔ ایس ایچ اوز کی کارکردگی کے حوالے سے ایس ایس پیز سے پوچھا جائے گا۔ اگر میں اپنا ایس ایچ او لگاؤں گا تو پھر ایس ایس پیز سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے کیسے پوچھ سکتا ہوں ؟۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

 Feb 11, 2026 12:24 PM |
جوا ایپ پروموشن کیس: عروب جتوئی کا موبائل فرانزک کرانے کی استدعا منظور

جوا ایپ پروموشن کیس: عروب جتوئی کا موبائل فرانزک کرانے کی استدعا منظور

 Feb 11, 2026 11:06 AM |
دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

 Feb 11, 2026 01:11 AM |

متعلقہ

Express News

نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ عوام دشمن ہے جس کا مقصد آئی پی پیز مافیا کو بچانا ہے، حافظ نعیم

Express News

پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کیلئے نئے احکامات جاری

Express News

ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، جنید اکبر

Express News

پاک فضائیہ کی جنوبی زون میں جنگی تیاریوں کا شان دار مظاہرہ

Express News

چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، پلاسٹک کچرا، شور اور گردوغبار مقامی جنگلی حیات، ماحول کیلئے خطرہ

Express News

اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، ججوں کو ہمت کرنی چاہیے، علیمہ خان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو