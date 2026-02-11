بھارتی ناقدین کی عثمان طارق پر تنقید، ایشون حمایت میں بول اٹھے

پاکستانی اسپنر عثمان طارق کی عمدہ کارکردگی سے پریشان بھارتی ناقدین انہیں آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی سیریز کے بعد سے مسلسل تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔
گزشتہ روز امریکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے میچ میں عثمان طارق نے 3 وکٹیں حاصل کرکے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
جس کے بعد ایک غیر معروف بھارتی ڈومیسٹک کرکٹر نے ایکس پر عثمان طارق کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ فٹبال میں بھی اب کھلاڑیوں کو پنالٹی کے دوران دوڑتے ہوئے اچانک رکنے کی اجازت نہیں ہے۔
یعنی اگر حرکت جاری ہے تو ٹھیک، لیکن ہٹ مارنے سے عین پہلے وقفہ کرنا کھیل کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہی سوال اب کرکٹ میں بھی اٹھایا جا رہا ہے۔
ان کا عثمان طارق پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گیند پھینکنے سے عین پہلے وقفہ لینا کیسے ٹھیک ہوسکتا ہے؟
ان کی اس پوسٹ پر بھارت کے لیجنڈ اسپنر روی چندرن ایشون عثمان طارق کی حمایت میں سامنے آگئے۔
ایشون نے کہا کہ جب بیٹر کو امپائر یا بولر کو آگاہ کیے بغیر سوئچ ہٹ یا ریورس شاٹ کھیلنے کی آزادی حاصل ہے، تو پابندیاں صرف بولر پر کیوں عائد کی جاتی ہیں؟
ایشون کا مزید کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹر کریز پر کسی ایک سائیڈ سے بیٹنگ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کر دے تو کیا اسے مکمل آزادی ہونی چاہیے؟
انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب بولر کو اپنا بولنگ ہینڈ تبدیل کرنے سے پہلے امپائر کو مطلع کرنا لازمی ہوتا ہے۔
ایشون نے کہا کہ پہلے تو یہ قانون تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔