بھارتی ناقدین کی عثمان طارق پر تنقید، ایشون حمایت میں بول اٹھے

فٹبال میں بھی اب کھلاڑیوں کو پنالٹی کے دوران دوڑتے ہوئے اچانک رکنے کی اجازت نہیں ہے، بھارتی ناقدین

اسپورٹس ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup

پاکستانی اسپنر عثمان طارق کی عمدہ کارکردگی سے پریشان بھارتی ناقدین انہیں آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی سیریز کے بعد سے مسلسل تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔

گزشتہ روز امریکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے میچ میں عثمان طارق نے 3 وکٹیں حاصل کرکے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

جس کے بعد ایک غیر معروف بھارتی ڈومیسٹک کرکٹر نے ایکس پر عثمان طارق کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ فٹبال میں بھی اب کھلاڑیوں کو پنالٹی کے دوران دوڑتے ہوئے اچانک رکنے کی اجازت نہیں ہے۔

یعنی اگر حرکت جاری ہے تو ٹھیک، لیکن ہٹ مارنے سے عین پہلے وقفہ کرنا کھیل کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہی سوال اب کرکٹ میں بھی اٹھایا جا رہا ہے۔

ان کا عثمان طارق پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گیند پھینکنے سے عین پہلے وقفہ لینا کیسے ٹھیک ہوسکتا ہے؟

ان کی اس پوسٹ پر بھارت کے لیجنڈ اسپنر روی چندرن ایشون عثمان طارق کی حمایت میں سامنے آگئے۔

ایشون نے کہا کہ جب بیٹر کو امپائر یا بولر کو آگاہ کیے بغیر سوئچ ہٹ یا ریورس شاٹ کھیلنے کی آزادی حاصل ہے، تو پابندیاں صرف بولر پر کیوں عائد کی جاتی ہیں؟

ایشون کا مزید کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹر کریز پر کسی ایک سائیڈ سے بیٹنگ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کر دے تو کیا اسے مکمل آزادی ہونی چاہیے؟

انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب بولر کو اپنا بولنگ ہینڈ تبدیل کرنے سے پہلے امپائر کو مطلع کرنا لازمی ہوتا ہے۔

ایشون نے کہا کہ پہلے تو یہ قانون تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

 Feb 11, 2026 12:24 PM |
جوا ایپ پروموشن کیس: عروب جتوئی کا موبائل فرانزک کرانے کی استدعا منظور

جوا ایپ پروموشن کیس: عروب جتوئی کا موبائل فرانزک کرانے کی استدعا منظور

 Feb 11, 2026 11:06 AM |
دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

دھرندھر کی کامیابی کے بعد بڑی مشکل، رنویر سنگھ اور دپیکا پڈوکون کی سیکیورٹی سخت

 Feb 11, 2026 01:11 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان سے شکست کے بعد امریکی کپتان کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل 11 کے میچز پشاور میں بھی کروانے کا فیصلہ

Express News

امریکا کیخلاف میچ میں صاحبزادہ فرحان نے اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان نے امریکا کو 32 رنز سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کا اعلان

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان نے آئی سی سی کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو