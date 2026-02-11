ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلوی کپتان مچل مارش انجرڈ، اسٹیو اسمتھ سری لنکا طلب

آسٹریلیا کے اسٹار آل راؤنڈر اور ٹی ٹوئنٹی کپتان مچل مارش انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں آئرلینڈ کے خلاف افتتاحی میچ میں حصہ نہیں لے سکے۔
تفصیلات کے مطابق کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں آئرلینڈ کے خلاف کھیلے جارہے میچ میں ٹیم کی قیادت ٹریوس ہیڈ کررہے ہیں۔
مچل مارش کو اتوار کو ٹریننگ سیشن کے دوران سائیڈ آرم تھرو ڈاؤن کے دوران گرون ایریا میں شدید چوٹ لگی تھی جس کے باعث وہ فوری طور پر نیٹس سے باہر چلے گئے تھے۔
کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق اسکین میں اندرونی چوٹ کی تصدیق ہوئی ہے اور انہیں مکمل آرام اور بحالی کی ضرورت ہے۔
مچل مارش کی اگلے میچ میں زمبابوے کے خلاف بھی شرکت مشکوک ہے۔
مارش کی عدم موجودگی میں میتھیو رینشا کو پہلی بار ورلڈ کپ الیون میں شامل کیا گیا ہے جبکہ جوش انگلس کو ٹریوس ہیڈ کا اوپننگ پارٹنر بنایا گیا ہے۔
اسٹیو اسمتھ بطور اسٹینڈ بائی سری لنکا روانہ ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر انہیں اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔