ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلوی کپتان مچل مارش انجرڈ، اسٹیو اسمتھ سری لنکا طلب

کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق اسکین میں اندرونی چوٹ کی تصدیق ہوئی ہے اور انہیں مکمل آرام اور بحالی کی ضرورت ہے

اسپورٹس ڈیسک February 11, 2026
آسٹریلیا کے اسٹار آل راؤنڈر اور ٹی ٹوئنٹی کپتان مچل مارش انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں آئرلینڈ کے خلاف افتتاحی میچ میں حصہ نہیں لے سکے۔

تفصیلات کے مطابق کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں آئرلینڈ کے خلاف کھیلے جارہے میچ میں ٹیم کی قیادت ٹریوس ہیڈ کررہے ہیں۔

مچل مارش کو اتوار کو ٹریننگ سیشن کے دوران سائیڈ آرم تھرو ڈاؤن کے دوران گرون ایریا میں شدید چوٹ لگی تھی جس کے باعث وہ فوری طور پر نیٹس سے باہر چلے گئے تھے۔

مچل مارش کی اگلے میچ میں زمبابوے کے خلاف بھی شرکت مشکوک ہے۔

مارش کی عدم موجودگی میں میتھیو رینشا کو پہلی بار ورلڈ کپ الیون میں شامل کیا گیا ہے جبکہ جوش انگلس کو ٹریوس ہیڈ کا اوپننگ پارٹنر بنایا گیا ہے۔

اسٹیو اسمتھ بطور اسٹینڈ بائی سری لنکا روانہ ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر انہیں اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
