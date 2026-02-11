ٹرمپ کو بُرا کیوں کہا؟ بے رحم باپ نے بیٹی کو بیدردی سے قتل کردیا

23 سالہ لوسی برطانیہ سے تعطیلات گزارنے اپنے بوائے فرینڈ کے ہمراہ والدین کے گھر ٹیکساس آئی تھی

ویب ڈیسک February 11, 2026
باپ نے ٹرمپ کی برائی کرنے پر بیٹی کو گولی مار کر قتل کردیا

امریکا میں برطانوی نژاد 23 سالہ لوسی ہیریسن معمولی بحث پر اپنے ہی والد کی فائرنگ سے جان گنوا بیٹھیں۔

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ ریاست ٹیکساس کے شہر پراسپر میں 10 جنوری کو پیش آیا تھا جس کی تفتیش کے دوران افسوسناک انکشاف ہوا ہے۔

سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ واقعے کے روز لوسی اور ان کے والد کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تلخ بحث ہوئی تھی۔

عدالتی کارروائی میں پیش کیے گئے شواہد کے مطابق مقتولہ لوسی اپنے بوائے فرینڈ سیم لِٹلر کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے لندن سے امریکا آئی تھیں۔

مقتولہ کے بوائے فرینڈ نے عدالت میں بیان دیا کہ صبح کے وقت باپ بیٹی کے درمیان ٹرمپ سے متعلق گفتگو شدت اختیار کر گئی تھی۔

بوائے فرینڈ نے مزید بتایا کہ لوسی نے اپنے والد سے سوال کیا کہ اگر وہ کسی جنسی زیادتی کا شکار لڑکی کی جگہ ہوتیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا؟

اس پر والد نے مبینہ طور پر کہا کہ ان کی دو اور بیٹیاں بھی ہیں اس لیے انہیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اس جواب پر لوسی شدید دلبرداشتہ ہو کر اوپر چلی گئیں۔

بعدازاں، ایئرپورٹ روانگی سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، والد لوسی کو نیچے والے بیڈروم میں لے گئے تاکہ انہیں اپنی گلاک 9 ایم ایم پسٹل دکھا سکیں۔

لوسی کے بوائے فرینڈ نے بتایا کہ چند لمحوں بعد کمرے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو لوسی زمین پر گری ہوئی تھیں اور والد گھبراہٹ میں چیخ رہے تھے۔

دوسری جانب کرس ہیریسن (والد) کے تحریری بیان میں کہا گیا کہ وہ اور لوسی اس وقت گن کرائم سے متعلق خبر دیکھ رہے تھے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ بیٹی کو بندوق دکھاتے ہوئے اچانک فائر ہوگیا اور انہیں یاد نہیں کہ انگلی ٹریگر پر تھی یا نہیں۔

کرس ہیریسن (والد) نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ماضی میں شراب نوشی کے عادی رہے ہیں اور واقعے کے روز جذباتی کیفیت کے باعث دوبارہ شراب پی لی تھی۔

پولیس افسر نے بھی عدالت کو بتایا کہ جائے وقوعہ پر پہنچے تو اُس وقت والد کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ بعد ازاں سی سی ٹی وی میں انھیں شراب خریدتے بھی دیکھا گیا۔

امریکی حکام نے ابتدائی طور پر اس موت کو ممکنہ “مین سلاٹر” کے طور پر دیکھا تھا تاہم کولن کاؤنٹی کی گرینڈ جیوری نے فردِ جرم عائد کرنے سے انکار کر دیا۔

جس کے باعث فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوا تھا۔ عدالتی کارروائی اب بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے جس دن جیوری اپنے نتائج پیش کرے گی۔

لوسی کی والدہ جین کوٹس نے بیٹی کو زندگی سے بھرپور اور اصولوں پر بحث کرنے والی شخصیت قرار دیا۔ لوسی برطانوی فیشن برانڈ بوہو کے لیے کام کرتی تھیں۔

 
