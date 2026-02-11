تھائی لینڈ میں 18 سالہ لڑکے کی اسکول میں فائرنگ؛ طالبہ کو یرغمال بنالیا

پولیس نے حملہ آور نوجوان کو حراست میں لے لیا

ویب ڈیسک February 11, 2026
18
تھائی لینڈ میں 18 سالہ نوجوان کی اسکول میں فائرنگ

تھائی لینڈ کے ایک اسکول میں نوجوان لڑکے نے داخل ہوکر اندھا دھند فائرنگ کردی اور طالبہ سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنالیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ تھائی لینڈ کے جنوبی ضلع ہٹ یائی میں پیش آیا تھا۔ جہاں اسکول فائرنگ سے گونج اُٹھا تھا۔

پولیس نے اطلاع ملتے ہی اسکول کا گھیراؤ کرلیا اور فوری سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کے بعد ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے بقول اسکول میں موجود تمام طلبا اور عملہ محفوظ ہیں جنھیں ملزم سے بحفاظت بازیاب کرالیا گیا تھا۔

ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ ملزم ہلاک ہوگیا تاہم بعد میں تھائی لینڈ کے سینٹرل انویسٹی گیشن بیورو نے وضاحت کی کہ ملزم کو گولی لگنے کے بعد قابو کر لیا گیا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش جاری ہے، تاحال واقعے کے محرک کا پتا نہیں چل سکا۔ حملہ آور کا ذہنی معائنہ بھی کرایا جائے گا۔

عینی شاہدین کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس پہنے پولیس اہلکار 3 منزلہ عمارت میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ فائرنگ کی آوازیں گونج رہی ہیں۔

یاد رہے کہ تھائی لینڈ میں اسلحہ رکھنا نسبتاً عام ہے اور گزشتہ برسوں میں کئی بڑے پُرتشدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔

2022 میں ایک سابق پولیس اہلکار نے مشرقی تھائی لینڈ کے ایک نرسری سینٹر میں بندوق اور چاقو سے حملہ کر کے 36 افراد کو قتل کیا تھا جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔

 

 
