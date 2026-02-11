وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

وہ وقت دور نہیں جب پاکستان عالمی برآمدات میں مزید  نمایاں مقام حاصل کرے گا، کامران ٹیسوری

اسٹاف رپورٹر February 11, 2026
فوٹو فائل

گورنر سندھ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل اور وزیراعظم کی قیادت میں معرکہ حق جیت سکتے ہیں تو معرکۂ ترقی بھی ضرور جیتیں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے میڈ اِن پاکستان کانفرنس اینڈ ایوارڈزسے بحثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی جب بیرونِ ملک اپنی مصنوعات پر میڈ اِن پاکستان دیکھتے ہیں تو فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میں عہد کرنا ہوگا کہ عالمی معیار اور اعلیٰ کوالٹی کو اپنی پہچان بنائیں گے۔

کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان کی 65 فیصد آبادی نوجوانوں اور 50 فیصد خواتین پر مشتمل ہے۔یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان عالمی برآمدات میں مزید  نمایاں مقام حاصل کرے گا۔

جن تاجروں کو بھتے کی پرچی مل رہی ہے وہ مجھے دے دیں میں رقم ادا کردوں گا، گورنر سندھ

ہمیں چھیڑوگے تو کراچی کے غیور جوان تمہاری نسلیں تباہ کردیں گے، گورنر سندھ

 گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ

انہوں نے کہا کہ گورنر انیشیٹو کے تحت 50 ہزار نوجوان 9 لاکھ روپے مالیت کے آئی ٹی کورسز مفت کر رہے ہیں۔ راشن اور فلاحی منصوبے بھی جاری ہیں۔

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے صوبائی وزیر سید سردار شاہ سمیت دیگر معزز مہمانوں کو یادگاری شیلڈز دیں۔
