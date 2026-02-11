مصر میں معمولی گھریلو جھگڑے نے قتل کی ایک ہولناک واردات کا روپ دھار لیا جس نے پورے خاندان کو تباہ کرکے رکھ دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس ٹیم گھریلو جھگڑے کی اطلاع ملنے پر ایک اپارٹمنٹ پہنچی تھی جہاں ایک کمرے سے 40 سالہ شخص کی لاش ملی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ عینی شاہدین کے بیانات اور ملزمہ سے پوچھ گچھ میں یہ بات سامنے آئی کہ میاں بیوی کے موبائل فونز کی بیٹری کم تھی۔
دونوں کے درمیان موبائل فون چارجنگ پر لگانے کے لیے پہلے میں، پہلے میں کا جھگڑا شروع ہوا جو ہاتھا پائی تک جا پہنچا تھا۔
ملازمہ نے بتایا کہ جب شوہر نے زبردستی اپنا موبائل لگالیا تو خاتون خانہ شدید غصے میں آگئیں اور کیچن سے چاقو لا کر شوہر پر وار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔
لاش پر بھی چاقو کا گہرا زخم تھا۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا جبکہ واردات میں استعمال ہونے والا باورچی خانے کا چاقو بطور ثبوت تحویل میں لے لیا۔
پولیس نے بیوی کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کرلیا اور کیس پراسیکیوشن کو بھیج دیا گیا۔