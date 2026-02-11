پہلے میں موبائل چارج کروں گی؛ بیوی نے معمولی بات پر شوہر کو قتل کردیا

دونوں کے موبائل ایک ہی وقت میں بند ہوگئے اور گھر میں ایک ہی چارجر موجود تھا

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup
مصر میں پہلے موبائل چارج کرنے پر شوہر کو چاقو مار کر قتل کردیا

مصر میں معمولی گھریلو جھگڑے نے قتل کی ایک ہولناک واردات کا روپ دھار لیا جس نے پورے خاندان کو تباہ کرکے رکھ دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس ٹیم گھریلو جھگڑے کی اطلاع ملنے پر ایک اپارٹمنٹ پہنچی تھی جہاں ایک کمرے سے 40 سالہ شخص کی لاش ملی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ عینی شاہدین کے بیانات اور ملزمہ سے پوچھ گچھ میں یہ بات سامنے آئی کہ میاں بیوی کے موبائل فونز کی بیٹری کم تھی۔

دونوں کے درمیان موبائل فون چارجنگ پر لگانے کے لیے پہلے میں، پہلے میں کا جھگڑا شروع ہوا جو ہاتھا پائی تک جا پہنچا تھا۔

ملازمہ نے بتایا کہ جب شوہر نے زبردستی اپنا موبائل لگالیا تو خاتون خانہ شدید غصے میں آگئیں اور کیچن سے چاقو لا کر شوہر پر وار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔

لاش پر بھی چاقو کا گہرا زخم تھا۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا جبکہ واردات میں استعمال ہونے والا باورچی خانے کا چاقو بطور ثبوت تحویل میں لے لیا۔

پولیس نے بیوی کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کرلیا اور کیس پراسیکیوشن کو بھیج دیا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |
ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |
فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

 Feb 11, 2026 02:18 PM |

متعلقہ

Express News

جاپان؛ حکمراں جماعت نے قبل از وقت انتخابات میں بھی میدان مارلیا

Express News

 سعودی عرب اور صومالیہ کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ

Express News

بھارت؛ اے آئی سے بنی نامناسب ویڈیوز کو سوشل میڈیا سے 3 گھنٹوں میں ہٹانے کا حکم

Express News

ایران کے بحری بیڑے میں شامل خفیہ ٹینکرز کو ماہرین نے ٹِکنگ ٹائم بم قرار دیدیا

Express News

ٹرمپ سے وعدہ نبھا دیا؛ انڈونیشیا کی 8 ہزار فوجی اہلکاروں کو غزہ بھیجنے کی تیاری

Express News

سسرال کا جسم فروشی کیلیے شدید دباؤ؛ 22 سالہ دلہن نے خودکشی کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو