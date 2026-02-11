عُمان میں پہلا روزہ کب ہوگا؛ حکومت نے اعلان کردیا

رمضان کے پہلے روزے کا اعلان محکمہ موسمیات، ہلال نیمہ اور ماہرین کی رائے کی بنیاد پر کیا گیا

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup
سلطنت عمان نے رمضان کے پہلے روزے کا باضابطہ اعلان کردیا

سلطنت عُمان نے رواں برس رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سلطنت عمان کے ہلال نیمہ (چاند دیکھنے کی کمیشن) نے اعلان کیا ہے کہ شعبان کے 29 ویں روز ماہِ صیام کا چاند نظر آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔

عمان کی مرکزی چاند دیکھنے والی کمیٹی ہلال نیمہ نے اعلان کیا کہ 18 فروری کو شعبان کے پورے ہونے کا دن ہوگا۔ اس طرح یکم رمضان 19 فروری کو ہوگی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ فلکیاتی حسابات اور مشاہدات کی بنیاد پر کیا گیا ہے جن کے مطابق شعبان کے 29 ویں دن منگل کو چاند غروب ہونے سے پہلے پورے عُمان میں نظر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے بصری طور پر ہلال دیکھنا ممکن نہیں ہے۔

اتھارٹی نے وضاحت کی کہ ماہِ ہجری کے آغاز کا تعین شرعی و سائنسی اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے جو روایتی اور جدید فلکیات دونوں کو مدنظر رکھتے ہیں۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اعلان کا مقصد عوام کو رمضان کے لیے تیار ہونے اور روزے کے آغاز کی تیاریوں اور عبادات کے اہتمام کے لیے بروقت آگاہ کرنا ہے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |
ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

عُمان میں پہلا روزہ کب ہوگا؛ حکومت نے اعلان کردیا

Express News

پہلے میں موبائل چارج کروں گی؛ بیوی نے معمولی بات پر شوہر کو قتل کردیا

Express News

تھائی لینڈ میں 18 سالہ لڑکے کی اسکول میں فائرنگ؛ طالبہ کو یرغمال بنالیا

Express News

ترکیہ؛ پیرول پر رہا ہوکر سفاک قیدی نے ماں، بیوی اور بیٹی کو گولیوں سے بھون ڈالا

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈنگ کے دوران مسافر بردار طیارے پر فائرنگ میں 2 پائلٹس ہلاک

Express News

ٹرمپ کو بُرا کیوں کہا؟ بے رحم باپ نے بیٹی کو بیدردی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو