کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

میرے بھانجے کا میرے بیٹوں سے 5ہزار روپے کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا، صلح کے باوجود قتل کیاگیا، مقتولین کے والد کا مؤقف

شاہ میر خان February 11, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
کراچی:

جیکسن کے علاقے شیریں جناح کالونی میں فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق ہوگئے۔

ایس ایچ او تھانہ جیکسن مٹھل شر کے مطابق جیکسن کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ آمنہ مسجد سکندر آباد کے قریب پیش آیا جہاں جرگے کے دوران تلخ کلامی شدت اختیار کرگئی۔

پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان اور مقتولین کے درمیان لین دین کا تنازع چل رہا تھا اور جرگے کے دوران جھگڑا بڑھنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دو سگے بھائی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔

انہوں نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 20 سالہ کامران ممتاز خان اور 24 سالہ سرتاج ممتاز خان کے نام سے ہوئی ہے اور دونوں کی لاشوں کو قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ایس ایچ او جیکسن نے بتایا کہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان اور مقتولین آپس میں رشتہ دار ہیں اور واقعے کی مختلف پہلوؤں سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

جاں بحق دونوں سگے بھائیوں کے والد نے جناح اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری سگی بہن کے بیٹے جعفر کا میرے بیٹوں سے 5 ہزار روپے کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا لیکن ہماری صلح ہوگئی تھی مگر اس کے باوجود بھانجوں نے غصہ برقرار رکھا۔

ان کا کہنا تھا کہ میں نے کہا تھا 5 ہزار روپے میں ادا کروں گا مگر ہم سے قطع تعلق کیا گیا۔

مقتولین کے والد نے مزید بتایا کہ جعفر نے فائرنگ کی جو میرا بھانجا ہونے کے ساتھ میرا داماد بھی ہے، آج میرے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ جعفر نے ساتھیوں کے ہمراہ آکر فائرنگ کردی۔

انہوں نے کہا کہ ظالموں نے میری کمر توڑ دی ہے، مجھے انصاف چاہیے، امید ہے قاتل اور ساتھی جلد گرفتار ہوں گے۔

 
