متحدہ عرب امارات؛ رمضان کے دوران اوقاتِ کار کا اعلان؛ کتنی رعایت ملی؟

رمضان کے دوران جمعے کے روز ورک فرام ہوم کی اجازت بھی دی گئی ہے

ویب ڈیسک February 11, 2026
19
متحدہ عرب امارات میں پہلا روزہ 19 فروری کو متوقع ہے

رمضان کی آمد آمد ہے اور اس بابرکت مہینے کی رحمت بھری ایک ایک ساعت سے مستفید ہونے کے لیے ابھی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔

عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات نے بھی اس مقدس ماہ رمضان المبارک کے دوران وفاقی وزارتوں اور اداروں کے لیے سرکاری اوقاتِ کار کا اعلان کر دیا۔

جس کے تحت رمضان کے دوران سرکاری اوقاتِ کار پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک جب کہ جمعے کو صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے۔

مزید یہ کہ جمعے کے روز 70 فیصد تک عملے کو ورک فرام ہوم کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے بشرطیکہ یہ فیڈرل اتھارٹی کے منظور شدہ ضوابط کے مطابق ہو۔

البتہ شفٹس میں کام کرنے والے ملازمین کے اوقات کار انفرادی طور پر ہر ادارہ ضرورت کے مطابق خود کرے گا تاکہ ملازمین کی سہولت اور اداروں کی پیداواری صلاحیت دونوں کو برقرار رکھا جاسکے۔

یاد رہے کہ رمضان کے دوران سرکاری اوقات میں یہ تبدیلی ملازمین کو روزانہ عبادات، افطار اور دیگر مذہبی اعمال کے لیے زیادہ وقت فراہم کرنے کے حوالے سے کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ عرب ممالک میں اس بار رمضان کا آغاز 19 فروری سے متوقع ہے تاہم حتمی اعلان چاند دیکھنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔

 
