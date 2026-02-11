محبت جان لیتی ہے؛ لَو ٹرائی اینگل کا عبرتناک انجام؛ نوجوان لڑکی قتل

19 سالہ شفا کو دن دہاڑے سر بازار گولی مار کر قتل کیا گیا

ویب ڈیسک February 12, 2026
19
19 سالہ شفا کو دن دہاڑے سر بازار گولی مار کر قتل کیا گیا

محبت میں اگر جلن، حسد اور رقابت شامل ہوجائے تو یہ جذبہ قتل جیسی ہولناک واردات تک پہنچ جاتا ہے۔

ایسا ہی کچھ بھارت کی فلم نگری ممبئی کے علاقے شیواجی نگر میں ہوا جہاں محبت کے تکون ( تین کردار) میں سے ایک 19 سالہ لڑکی اپنی جان سے گئی۔

پولیس کے بقول قتل کی یہ واردات فرقانیہ محلے میں دن دہاڑے پیش آئی جہاں شفا نامی نوجوان لڑکی کو نہایت قریب سے گولی ماری گئی۔

جائے وقوعہ پر موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شفا کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا لیکن زیادہ خون بہہ جانے کے باعث جانبر نہ ہوسکی۔

پولیس کو ابتدائی تفتیش میں ہی قتل کی اس ہولناک واردات میں رومانوی تنازع اور ذاتی رنجش کا سرا مل گیا۔

تفتیشی افسر کے بقول مقتولہ ایک نوجوان سے محبت کرتین تھی جو بیک وقت ایک اور خاتون کے ساتھ بھی وابستہ تھا۔

جس کے باعث ان تینوں کے درمیان ہی رنجش، حسد اور کشیدگی بڑھتی گئی جو مبینہ طور پر قتل کی سازش میں تبدیل ہو گئی۔

شفا اپنے بوائے فرینڈ پر اُس خاتون سے رابطہ ختم کرنے پر زور دے رہی تھی اور لڑکا کے زیادہ جھکاؤ دوسری خاتون کی جانب ہوگیا۔

جس پر ان دونوں نے شفا کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تاکہ پھر خود آسانی سے شادی کرسکیں۔ 

پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے 12 گھنٹوں کے اندر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں 25 سالہ خاتون اور اس کا 23 سالہ ساتھی بھی شامل ہے جسں نے شفا کو حسین خواب دکھائے تھے۔

 

 

 

 
