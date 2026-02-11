کراچی، دہلی کالونی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دو بھائی سمیت 3 افراد زخمی

زخمی ہونے والے اور ملزمان آپس میں رشتے دار ہیں

اسٹاف رپورٹر February 12, 2026
کراچی:

شہر قائد کے علاقے دہلی کالونی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دو بھائی سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے۔ 

تفصیلات کے مطابق دہلی کالونی کے علاقے بچہ پارٹی گلستان شادی ہال کے قریب فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوگئے۔ 

زخمی ہونے والوں کو چھیپا ایمبولینسوں کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ 

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے افراد کی شناخت 22 سالہ راشد ولد غلام حیدر ، 30 سالہ طارق ولد غلام حیدر اور 27 سالہ امجد ولد فلک شیر کے ناموں سے کی گئی۔

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

زخمی ہونے والے راشد اور طارق بھائی ہیں ، ایس ایچ او فرئیر انسپکٹر امجد کے مطابق فائرنگ عبدالرحمان نامی شخص نے کی ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کے خالہ کے لڑکے بھی شامل تھے۔ 

زخمی ہونے والے اور ملزمان آپس میں رشتے دار ہیں ، گلستان شادی ہال پر کار پارکنگ سروس ( ویلیٹ پارکنگ ) کا کام کرتے ہیں کسی گاڑی کی پارکنگ کرنے پر آپس میں جھگڑا ہوا جس پر عبدالرحمان نے اپنی خالہ کے لڑکوں کو بلا لیا تھا۔ 

ملزمان اور زخمی ہونے والے شیریں جناح کالونی کے رہائشی ہیں ، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ان کے رشتے داروں سے رابطے میں ہیں جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی جبکہ زخمی ہونے والے خطرے سے باہر ہیں ۔
