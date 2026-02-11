لاہور، 32 سالہ خاتون کا بہیمانہ قتل، ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا موقع پر دورہ

ملزم کو جلد گرفتار کرکے قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، ایس ایس پی

اسٹاف رپورٹر February 11, 2026
facebook whatsup

شفیق آباد کے علاقے میں 32 سالہ خاتون نمرہ کے اندوہناک قتل کے واقعے پر ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور شواہد کا تفصیلی معائنہ کیا۔

پولیس کے مطابق مقتولہ نمرہ کو نامعلوم ملزم نے چھریوں کے وار کرکے قتل کیا۔ واقعے کے وقت نمرہ کا شوہر اپنی والدہ کو طبی معائنے کیلئے اسپتال لے گیا ہوا تھا جبکہ نمرہ گھر میں اکیلی موجود تھی۔

ایس ایس پی انویسٹی گیشن محمد نوید نے موقع پر موجود شواہد کا جائزہ لیا اور ایس پی سٹی انویسٹی گیشن فرحت عباس کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور؛ کچرے کے ڈھیر سے ملنے والی خاتون اور بچے  کی لاشوں کی شناخت کرلی گئی

Express News

لاہور: مین ہول میں گرکر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں اہم پیشرفت

فرانزک ماہرین بھی جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ ملزم کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔

محمد نوید نے مقتولہ کے لواحقین سے ملاقات کر کے انہیں فوری انصاف کی یقین دہانی کرائی۔

ان کا کہنا تھا کہ ملزم کو جلد گرفتار کرکے قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |
ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 8 ملزمان گرفتار

Express News

لاہور، 32 سالہ خاتون کا بہیمانہ قتل، ایس ایس پی انویسٹی گیشن کا موقع پر دورہ

Express News

کراچی، سعدی ٹاؤن میں لوٹ مار کرنے والے تین ملزمان مقابلے کے بعد گرفتار

Express News

کراچی، دہلی کالونی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دو بھائی سمیت 3 افراد زخمی

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں میں 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار

Express News

کوئٹہ، ساڑھے گیارہ کروڑ کی ڈکیتی، قائم مقام ڈی ایس پی سمیت 7 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو