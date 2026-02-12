کراچی، بلوچ کالونی پل کے قریب رہائشی عمارت میں آتشزدگی، 100 افراد بحفاظت نکال لیے گئے

کراچی:
شہر قائد کے علاقے بلوچ کالونی پل کے قریب واقع ایک رہائشی عمارت میں اچانک بھڑکنے والی آگ نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق آگ عمارت کے بیسمنٹ میں لگی جہاں گاڑیوں کی پارکنگ اور جنریٹر نصب تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلے تیزی سے پھیل گئے۔
ابتدائی طور پر عمارت کو پانچ منزلہ سمجھا جا رہا تھا تاہم ریسکیو ذرائع نے تصدیق کی کہ عمارت آٹھ منزلوں پر مشتمل ہے اور ہر فلور پر چار فلیٹس موجود ہیں، جس کے باعث خطرے کی شدت بڑھ گئی۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے دو اسنارکل اور پانچ فائر ٹینڈرز استعمال کیے جا رہے ہیں جبکہ امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ اب تک 100 سے زائد افراد کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔
واقعے کے بعد آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے پولیس حکام کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچنے اور متاثرہ عمارت، رہائشیوں اور اطراف کے علاقوں کو محفوظ بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔
ساتھ ہی فائر بریگیڈ، ایمبولینس اور ریسکیو عملے کی بروقت رسائی یقینی بنانے کے لیے راستے کلیئر رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔