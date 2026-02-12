ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: عمان کا سری لنکا کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

بدقسمتی سے چیمپئن بولر ہسارنگا ٹیم میں شامل نہیں ہیں، سری لنکن کپتان

اسپورٹس ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سولہویں میچ میں عمان نے سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پالیکیلے میں کھیلے جارہے میچ میں عمان کے کپتان کا ٹاس جیت بولنگ کرنے کے فیصلے پر کہنا تھا کہ صبح میں ہلکی نمی ہوتی ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

جتندر سنگھ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ پلیئنگ نیشنز کے خلاف کھیلنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔
عمان کی ٹیم میں دو تبدیلیاں ہوئی ہیں، جے اوڈیڈرا اور محمد ندیم کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

سری لنکن کپتان دسن شناکا کا کہنا تھا کہ ہم پہلے بیٹنگ کرنے پر خوش ہیں۔ بدقسمتی سے چیمپئن بولر ہسارنگا ٹیم میں شامل نہیں ہیں، ان کی جگہ ہیمانتھا کو شامل کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |
ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ویسٹ انڈیز کی انگلینڈ کو 30 رنز سے شکست

Express News

بھارت کیخلاف میچ سے قبل نمیبیا کے کپتان کی کڑی تنقید

Express News

اولمپکس؛ تمغہ جیتنے والے کھلاڑی کی لائیو انٹرویو میں گرل فرینڈ کو منانے کی کوشش

Express News

مریم نواز کا کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا افتتاح، 3400خواتین کھلاڑیوں کی شرکت 

Express News

انگلینڈ کے مسلمان لیگ اسپنر عادل راشد نے اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

جیل میں کئی بار خودکشی کا سوچا مگر بیٹی اور بیوی کا خیال آنے پر رُک گیا، ناصر جمشید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو