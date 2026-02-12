پنجاب میں شدید بیمار اور لاعلاج شیروں کو پرسکون موت دے دی گئی

حکام کے مطابق یہ اقدام کیپٹو وائلڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد کیا گیا

آصف محمود February 12, 2026
facebook whatsup
لاہور:

پنجاب میں شیروں کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں پنجاب کے سرکاری چڑیا گھروں میں موجود شدید بیمار اور لاعلاج شیروں کو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پرسکون موت دے دی گئی۔

حکام کے مطابق یہ اقدام کیپٹو وائلڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد کیا گیا۔

ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجرز سینٹرل پنجاب مدثر حسن نے بتایا کہ پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 9 شیروں کو یوتهنائز کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ شیر طویل عرصے سے مختلف بیماریوں اور معذوری کا شکار تھے اور مسلسل تکلیف میں مبتلا تھے۔

حکام کا کہنا ہے کہ بہاولپور چڑیا گھر، لاہور سفاری زو اور لاہور زو میں موجود بیمار اور لاعلاج شیروں کی کلنگ کی گئی۔ متعلقہ ویٹرنری ماہرین کی رائے اور طے شدہ قواعد کے مطابق یہ عمل مکمل کیا گیا۔

واضح رہے کہ 23 جنوری 2026 کو کیپٹو وائلڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی نے پنجاب کے سرکاری چڑیا گھروں میں موجود شدید بیمار اور ناقابل علاج شیروں کو پرسکون موت دینے کے فیصلے کی منظوری دی تھی۔

اجلاس میں ایسے شیروں کی تفصیلات پیش کی گئی تھیں جو طویل عرصے سے بیماری میں مبتلا تھے اور جن کا علاج ممکن نہیں رہا تھا۔

کمیٹی کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ قانون کے تحت نہ صرف بگ کیٹس بلکہ ایسے تمام جنگلی جانور، جو انسانوں یا دیگر جانوروں کے لیے ممکنہ خطرہ ہوں یا شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، کو طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق پرسکون موت دی جا سکتی ہے۔

دوسری جانب، پنجاب وائلڈ لائف نے سفاری پارک میں شیروں اور زرافوں کی ہلاکت کی خبر کو حقائق کے برعکس قرار دے دیا۔

ترجمان کے مطابق گزشتہ روز چند نجی چینلز نے سفاری پارک میں شیروں اور زرافوں کی ہلاکت کی خبر نشر کی تھی، پنجاب وائلڈ لائف کے زیر انتظام مختلف چڑیا گھروں میں طویل عرصہ سے بیمار، لاعلاج اور معذور شیروں کو پرسکون موت دی گئی۔

ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر کے مطابق چڑیا گھروں میں لاعلاج شیروں کو طبی بنیادوں پر عالمی پریکٹس اور مروجہ قوانین کے تحت پرسکون موت دی گئی، 9 لاعلاج شیروں کو پنجاب کیپٹو وائلڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی اور ویٹرنری ماہرین کی سفارشات پر پرسکون موت دی گئی۔

ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر نے واضح کیا کہ شیروں کی ہلاکت سے متعلق بعض میڈیا ہاؤسز میں چلنے والی خبریں حقائق کے برعکس ہیں، سفاری زو میں تمام زرافے مکمل صحت مند ہیں اور حالیہ عرصے میں کسی زرافے کی موت واقع نہیں ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، آخری پوسٹ وائرل

معروف اداکار 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، آخری پوسٹ وائرل

Feb 12, 2026 11:10 AM |
سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو