اسٹیو اسمتھ اور وسیم اکرم کا کمبینیشن سیالکوٹ اسٹالینز کو بلندیوں پر لے جائے گا، ٹیم مالکان

محمد یوسف انجم February 12, 2026
پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالکان کا کہنا ہے کہ اسٹیو اسمتھ اور وسیم اکرم کا کمبینیشن سیالکوٹ اسٹالینز کو بلندیوں پر لے جائے گا۔

ان خیالات کا اظہار سیالکوٹ اسٹالینز کی چئیر پرسن صبیحہ سلطان اور کو آنر محمد شاہد نے ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسو میں بات کرتے ہوئے کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ سابق کپتان وسیم اکرم کو سیالکوٹ اسٹالینز کا صدر بنانے کا مقصد ان کے تجربات اور سوچ سے پاکستان کرکٹ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔

وسیم اکرم کے فینز دنیا بھر میں ہیں، ان کے سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ سب سے مختلف ہے، وہ لیگ کرکٹ کے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، یقین ہے کہ اسٹیو اسمتھ اور وسیم اکرم کا کمبینیشن ٹیم کو بلندیوں پر لے جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا  وسیم اکرم اور اسٹیو اسمتھ جیسے بڑے ناموں کو ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ ان کی موجودگی میں پاکستان کے نوجوانوں کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع ملے۔

ٹیم کے نام کی طرح سیالکوٹ اسٹالینز کے لیے منتخب کردہ کھلاڑیوں کے چناؤ میں پاور فل، فوکس، ریس میں آگے بڑھنے کے لیے جانفشانی، سخت محنت اور کمٹمنٹ رکھنے والے کرکٹرز کو ترجیح دی گئی ہے۔

یقین ہے کہ سیالکوٹ اسٹالینز کی ٹیم اپنی ہم عصر ٹیموں کو ٹف ٹائم دے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ ٹیم آکشن کا حصہ بن کر بہت اچھا لگا، پی سی بی کی طرف سے تمام انتظامات زبردست تھے، کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے چناؤ کی طرح  مزید سرپرائز بھی آنے والے دنوں میں دینے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جس طرح کھیلوں کے چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں سیالکوٹ کی الگ پہچان ہے۔ فیفا اور پوری دنیا پاکستانی فٹبال کی اہمیت کو تسلیم کرچکی ہے، اس طرح ہماری فلاسفی ہے کہ اب کرکٹ ٹیم بھی سیالکوٹ کی شناخت بنے۔

یہ ٹیم ہماری نہیں، بلکہ سیالکوٹ  شہر اور کرکٹ کے دیوانوں کی ہے۔ ہم سب نے مل کر ٹیم سیالکوٹ کو کامیابی دلانی ہے۔ خواہش ہےکہ سیالکوٹ کے تمام لوگ، ادارے ہمارے ساتھ کندھے سےکندھا ملا کر کھڑے ہوں۔

یاد رہے کہ ٹیم سیالکوٹ کے پہلے آنر حمزہ مجید نے اب الفا اسپورٹس کی چیئرپرسن صبحیہ سلطان اور محمد شاہد کو ٹیم کے 75 فیصد شئیرز فروخت کردیے ہیں، حمزہ مجید کے پاس اب 25 فیصد شیئرز ہیں۔
