ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی اسٹیڈیم میں بچی ہوئی کولڈ ڈرنک بوتل میں بھر کر بیچنے کی ویڈیو وائرل

سوشل میڈیا صارفین نے اس عمل کو صحت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے حفظان صحت کے معیار پر سوالات اٹھائے ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والا بھارت ایک بار پھر ناقص مینجمنٹ کے باعث تنقید کی زد میں آگیا۔

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے آغاز میں ہی دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس نے بچی ہوئی کولڈ ڈرنکس کے دوبارہ استعمال کے الزامات کو جنم دیا ہے۔

سوشل میڈیا پر شیئر کے گئے کلپ میں کارکنوں کو گلاس میں بچی ہوئی کولڈ ڈرنکس کو بوتلوں میں واپس منتقل کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

جس کے بارے میں سوشل میڈیا صارفین کا دعویٰ ہے کہ یہ مشروبات اگلے میچ میں دوبارہ فروخت کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔

آن لائن صارفین نے اس عمل کو صحت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے حفظان صحت کے معیار پر سوالات اٹھائے ہیں۔

ابھی تک اس بارے میں اسٹیڈیم حکام، ڈی ڈی سی اے، بی سی سی آئی یا مشروب ساز کمپنی کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے جس سے معاملے کی حقیقت واضح ہو سکے۔

تاہم وائرل کلپ نے ہنگامہ مچا دیا ہے اور شائقین صحت و حفاظت کے ضوابط کی سختی سے پیروی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 10:51 AM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Feb 12, 2026 07:21 AM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 07:31 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ویسٹ انڈیز کی انگلینڈ کو 30 رنز سے شکست

Express News

بھارت کیخلاف میچ سے قبل نمیبیا کے کپتان کی کڑی تنقید

Express News

اولمپکس؛ تمغہ جیتنے والے کھلاڑی کی لائیو انٹرویو میں گرل فرینڈ کو منانے کی کوشش

Express News

مریم نواز کا کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا افتتاح، 3400خواتین کھلاڑیوں کی شرکت 

Express News

انگلینڈ کے مسلمان لیگ اسپنر عادل راشد نے اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

جیل میں کئی بار خودکشی کا سوچا مگر بیٹی اور بیوی کا خیال آنے پر رُک گیا، ناصر جمشید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو