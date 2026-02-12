کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تاریخ سامنے آگئی

سندھ میں متعارف کروائے گئے یونیفارم ایکزامینیشن سلیبس پر عمل درآمد فی الحال روکا دیا گیا ہے

صفدر رضوی February 12, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات 31 مارچ سے لیے جائیں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز 15 اپریل سے ہوگا۔

اس بات کی منظوری جمعرات کی دوپہر محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے منعقدہ اجلاس میں دی گئی جو وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نویں اور دسویں کے سالانہ امتحانات عید کے بعد 31 مارچ سے شروع کیے جائیں جبکہ مزید 15 روز کے وقفے کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 15 اپریل سے شروع ہوں۔

اجلاس میں نیا تعلیمی سیشن 2026/27 یکم اپریل سے شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ میٹرک کے نتائج یکم جون جبکہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج 15 جون تک جاری کر دیے جائیں۔

مزید پڑھیں

Express News

سی ای ایس 2026 امتحانات کا شیڈول، غلط رپورٹنگ پر قانونی کارروائی کی تنبیہ

سندھ میں متعارف کروائے گئے یونیفارم ایکزامینیشن سلیبس پر عمل درآمد فی الحال روکا دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا کہ نویں اور دسویں جماعتوں میں یونیفارم ایکزامینیشن سلیبس آئندہ برس 2027 کے سالانہ امتحانات سے لاگو ہوگا۔

اجلاس میں موسم گرما اور سرما کی تعطیلات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکی اور فیصلہ کیا گیا کہ موسم گرما کی تعطیلات یکم جون سے 31 جولائی جبکہ موسم سرما کی 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہی ہوں گی تاہم اگر موسم سرما کی تعطیلات میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے لیے اپریل میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا مزید ایک اور اجلاس کرلیا جائے گا۔

اجلاس میں جب موسم سرما کی تعطیلات میں تبدیلی پر بات شروع ہوئی تو کیمبرج اسکول کے نمائندوں نے اس مجوزہ تبدیلی کی مخالفت کی اور کہا کہ ہماری چھٹیاں انٹرنیشنلی ہوتی ہیں لہٰذا اسے تبدیل نا کیا جائے، اس نکتے کے بعد اس بحث کو ختم کر دیا گیا۔

واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کے اعداد وشمار کے مطابق کراچی سمیت پورے سندھ میں موسم سرما کی شدت جنوری میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس بار محکمہ تعلیم کو اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کرنے پڑے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 10:51 AM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Feb 12, 2026 07:21 AM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 07:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو