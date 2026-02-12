کراچی:
ماڑی پور حب ریور روڈ پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق ماڑی پورتھانے کے علاقے حب ریور روڈ پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔
متوفی نوجوان کی شناخت 19 سالہ حشام ولد اظہر کے نام سے کی گئی۔
ایس ایچ او ماڑی پور سرفراز اعوان کے مطابق حادثہ شیر شاہ پل سے بلدیہ جانے والے روڈ پر پیش آیا، تیز رفتار ٹرالر رجسٹریشن نمبر ٹی کے یو 956 نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے باعث موٹر سائیکل نوجوان جاں بحق ہوا۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹرالر کو تحویل میں لیکر اس کے ڈرائیور محمد سہیل کو گرفتار کرلیا تاہم مزید تفتیش جاری ہے۔