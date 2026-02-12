کراچی؛ ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق

حادثہ شیر شاہ پل سے بلدیہ جانے والے روڈ پر پیش آیا

اسٹاف رپورٹر February 12, 2026
کراچی:

ماڑی پور حب ریور روڈ پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق ماڑی پورتھانے کے علاقے حب ریور روڈ پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔

متوفی نوجوان کی شناخت 19 سالہ حشام ولد اظہر کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او ماڑی پور سرفراز اعوان کے مطابق حادثہ شیر شاہ پل سے بلدیہ جانے والے روڈ پر پیش آیا، تیز رفتار ٹرالر رجسٹریشن نمبر ٹی کے یو 956 نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے باعث موٹر سائیکل نوجوان جاں بحق ہوا۔

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹرالر کو تحویل میں لیکر اس کے ڈرائیور محمد سہیل کو گرفتار کرلیا تاہم مزید تفتیش جاری ہے۔
