آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں زمبابوے کو پہلی مرتبہ شکست دینے کیلیے تیار

کرکٹ کی دنیا میں آسٹریلوی ٹیم کا نام سنتے ہی مخالف ٹیم کی شکست کا خیال خود بخود ذہن میں آجاتا ہے۔
آسٹریلوی ٹیم کو آئی سی سی کے سب سے زیادہ میگا ایونٹس جیتنے کا اعزاز حاصل ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں آسٹریلیا اب تک قدر کمزور حریف زمبابوے کو شکست نہیں دے سکا ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں واحد مقابلہ 2007 میں سب سے پہلے ایڈیشن میں کیپ ٹاؤن میں ہوا تھا، جہاں زمبابوے نے پانچ وکٹوں سے حیران کن کامیابی حاصل کی تھی۔
اس میچ میں برینڈن ٹیلر نے ناقابل شکست 60 رنز کی اننگز کھیلتے ہوئے آخری اوور میں نیتھن بریکن کے خلاف فیصلہ کن شاٹ کھیلا تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ 40 سالہ ٹیلر ایک بار پھر ٹیم میں شامل ہونے کے امیدوار ہیں۔
اس شکست کے بعد اُس وقت کے آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے کہا تھا کہ ٹیم کو کھیل کا زیادہ احترام کرنا ہوگا۔
دونوں ٹیمیں اس کے بعد صرف دو ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں مدِ مقابل آئیں، جو 2018 میں ہرارے میں کھیلی گئی سہ فریقی سیریز کا حصہ تھے۔
ان میچز میں آسٹریلیا نے واضح برتری دکھائی جبکہ ایرون فنچ کی 172 رنز کی ریکارڈ اننگز آج بھی یادگار ہے۔