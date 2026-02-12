آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں زمبابوے کو پہلی مرتبہ شکست دینے کیلیے تیار

دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جاچکے ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

کرکٹ کی دنیا میں آسٹریلوی ٹیم کا نام سنتے ہی مخالف ٹیم کی شکست کا خیال خود بخود ذہن میں آجاتا ہے۔

آسٹریلوی ٹیم کو آئی سی سی کے سب سے زیادہ میگا ایونٹس جیتنے کا اعزاز حاصل ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں آسٹریلیا اب تک قدر کمزور حریف زمبابوے کو شکست نہیں دے سکا ہے۔

دونوں ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں واحد مقابلہ 2007 میں سب سے پہلے ایڈیشن میں کیپ ٹاؤن میں ہوا تھا، جہاں زمبابوے نے پانچ وکٹوں سے حیران کن کامیابی حاصل کی تھی۔

اس میچ میں برینڈن ٹیلر نے ناقابل شکست 60 رنز کی اننگز کھیلتے ہوئے آخری اوور میں نیتھن بریکن کے خلاف فیصلہ کن شاٹ کھیلا تھا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ 40 سالہ ٹیلر ایک بار پھر ٹیم میں شامل ہونے کے امیدوار ہیں۔

اس شکست کے بعد اُس وقت کے آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے کہا تھا کہ ٹیم کو کھیل کا زیادہ احترام کرنا ہوگا۔

دونوں ٹیمیں اس کے بعد صرف دو ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں مدِ مقابل آئیں، جو 2018 میں ہرارے میں کھیلی گئی سہ فریقی سیریز کا حصہ تھے۔

ان میچز میں آسٹریلیا نے واضح برتری دکھائی جبکہ ایرون فنچ کی 172 رنز کی ریکارڈ اننگز آج بھی یادگار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 03:51 PM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

 Feb 12, 2026 04:03 PM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 12:31 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ویسٹ انڈیز کی انگلینڈ کو 30 رنز سے شکست

Express News

بھارت کیخلاف میچ سے قبل نمیبیا کے کپتان کی کڑی تنقید

Express News

اولمپکس؛ تمغہ جیتنے والے کھلاڑی کی لائیو انٹرویو میں گرل فرینڈ کو منانے کی کوشش

Express News

مریم نواز کا کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا افتتاح، 3400خواتین کھلاڑیوں کی شرکت 

Express News

انگلینڈ کے مسلمان لیگ اسپنر عادل راشد نے اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

جیل میں کئی بار خودکشی کا سوچا مگر بیٹی اور بیوی کا خیال آنے پر رُک گیا، ناصر جمشید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو